新任六都市長全員到齊 首出席行政院會

2018年12月27日 10:43 中時 張理國 、 黃世麒 、 張鎧乙

九合一大選後6都新任市長27日首次出席行政院院會，高雄市長韓國瑜下車步入行政院。（圖/張鎧乙攝)

九合一大選後6都新任市長27日首次出席行政院院會，桃園市長鄭文燦下車步入行政院。（圖/張鎧乙攝）

九合一大選後6都新任市長27日首次出席行政院院會，台中市長盧秀燕下車步入行政院。（圖/張鎧乙攝）

九合一大選後6都新任市長27日首次出席行政院院會，台北市長柯文哲下車帥氣步入行政院。（圖/張鎧乙攝）

九合一大選後6都新任市長27日首次出席行政院院會，台南市長黃偉哲下車步入行政院。（圖/張鎧乙攝）

六都市長上任後，今天首度出席行政院院會，並且全員到齊。包括南菜販高雄市長韓國瑜、北神探新北市長侯友宜、白色力量台北市長柯文哲、胖周瑜桃園市長鄭文燦、中燕子台中市長盧秀燕、以及台南市長黃偉哲，都分別從政院前後門進入行政院。

六都市長上任後首次參加行政院會，都跟爭取地方建設經費有關，尤其韓國瑜要拼經濟，更需要爭取預算協助地方發展，至於統籌分配款的問題，也會向賴揆表達立場，不過賴揆即將率內閣總辭，相關問題有可能要尊重新的閣揆；今天由於上午雨勢較大，六都市長會前均未受訪，將在會後表達意見。

韓國瑜昨受訪表示，「高雄現在沒有錢，會在出席行政院院會時，爭取補助的金額能如實核發不縮水。」，目前高雄的建設清單，包括橋頭科學園區、捷運黃線、大林蒲遷村等，需要300多億元。「選舉期間包括行政院承諾給高雄的，千萬一個都不能少」。

行政院發言人Kolas Yotaka昨也說，今天的院會是例行性的院會，六都市長有意見，可能在臨時動議時提出；有關高雄捷運等前瞻基礎建設預算不分藍綠，會共同推動、共同合作。

(中時 )