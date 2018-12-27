蔡政府螺絲鬆 他預言：若不改 肯定有更荒唐的事發生

總統蔡英文。(中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導

九合一選舉民進黨慘敗，行政院長賴清德為負起政治責任而請辭，且去意甚堅，外傳前行政院長蘇貞昌已同意回鍋。對此，民進黨黨主席候選人游盈隆認為，從這件事和插管案來看，這個政府螺絲鬆了、輪子飛了，如果不改，「未來肯定還會有更荒唐的事會發生」。

外傳在賴清德執意為負起政治責任辭職下，蔡總統已徵詢新閣揆，前行政院長蘇貞昌已同意回鍋扛起閣揆重責，蘇近日已展開徵詢內閣人選的動作，內閣改組時間配合立法院審總預算，約在1月中下旬。

對此，游盈隆在臉書指出，民進黨敗選後，沒有做出讓人民稱讚的事，反而不斷做出讓人民錯愕、生氣、憤怒和瞧不起的事。他舉「插管案」為例，葉俊榮宣佈「同意管中閔出任台大校長」，府院砲轟決策不當，重點卻完全集中在葉沒走完行政程序，沒跟立委打招呼；言下之意是，葉若走完行政程序，也跟立委打過招呼，府院也樂意放行。他說葉走人，管中閔上任，留下的是社會與人民的錯愕、憤怒與茫然。「這個政府看來不但螺絲鬆了，輪子飛了，如果不改，未來肯定還會有更荒唐的事會發生」。

至於外傳繼任閣揆可能人選，府方否認，黨內議論紛紛，社會各界又是一頭霧水，游說這肯定又是一個傷害民進黨政府形象的新聞事件。他說放任新閣揆流言滿天飛，對現任閣揆情何以堪？這不就是再一次暴露出最高當局見事不明、優柔寡斷的行事作風嗎？

(中時電子報)

文章來源：游盈隆臉書

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