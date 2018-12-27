小提燈沒了 北市家長哀嚎：直接取消元宵節算了

圖為去年北市府發放的元宵提燈。（資料照片 吳堂靖攝）

友善列印
中時

2018北市小提燈開放領取後排隊人潮綿延數公里，但2019燈節小提燈因部分民眾認為有浪費疑慮，明年起確定不再發放，讓不少家長、小朋友相當失望，北市一位家長無奈表示「傳統與文化沒辦法用垃圾去衡量，乾脆取消元宵算了！」不過也有民眾認為「支持不發，想要的自己去買就好」。

北市府今年透過公民參與平台i-Voting投票，做為小提燈規畫的考量，但大多數民眾不熟悉i-Voting平台，上網投票的人數稀少，北市人口高達267萬人，但選取不同意發放的人數卻不到1萬5000人。

60多歲的吳奶奶表示，去年帶著孫子、孫女排隊領燈，下午1點發放，中午不到就湧現人潮排隊，一家人領完後順便看花燈，在西門町逛街。小提燈造型可愛，小朋友都很喜歡，元宵結束後放在家裡不僅好看又有喜氣。傳統與文化沒辦法用垃圾去衡量，若要照這個標準，「乾脆取消元宵節算了」。

另一名家長則說，網路投票並非主流民意，小提燈是台灣設計跟工藝的體現，政府就算不提供，家長也會跑去買一個塑膠的，與其要取消提燈小確幸，還不如想辦法讓社會養成不使用免洗餐具的風氣，或是改成只發外殼，讓中間的LED燈重複使用。

不過也有家長認為，台灣人環保觀念的確不好，不發可以少點一次性垃圾，省下來的錢可以還拿去補貼公托或親子旅遊，真的想要的再自己去買一個就好。

(中時 )

小朋友哭哭！觀傳局翻盤 北市小提燈明年停發
小朋友哭哭！觀傳局翻盤 北市小… 2018台灣性幻想YouTuber前三名 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。