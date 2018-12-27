小提燈沒了 北市家長哀嚎：直接取消元宵節算了

2018年12月27日 11:36 中時 李依璇

2018北市小提燈開放領取後排隊人潮綿延數公里，但2019燈節小提燈因部分民眾認為有浪費疑慮，明年起確定不再發放，讓不少家長、小朋友相當失望，北市一位家長無奈表示「傳統與文化沒辦法用垃圾去衡量，乾脆取消元宵算了！」不過也有民眾認為「支持不發，想要的自己去買就好」。

北市府今年透過公民參與平台i-Voting投票，做為小提燈規畫的考量，但大多數民眾不熟悉i-Voting平台，上網投票的人數稀少，北市人口高達267萬人，但選取不同意發放的人數卻不到1萬5000人。

60多歲的吳奶奶表示，去年帶著孫子、孫女排隊領燈，下午1點發放，中午不到就湧現人潮排隊，一家人領完後順便看花燈，在西門町逛街。小提燈造型可愛，小朋友都很喜歡，元宵結束後放在家裡不僅好看又有喜氣。傳統與文化沒辦法用垃圾去衡量，若要照這個標準，「乾脆取消元宵節算了」。

另一名家長則說，網路投票並非主流民意，小提燈是台灣設計跟工藝的體現，政府就算不提供，家長也會跑去買一個塑膠的，與其要取消提燈小確幸，還不如想辦法讓社會養成不使用免洗餐具的風氣，或是改成只發外殼，讓中間的LED燈重複使用。

不過也有家長認為，台灣人環保觀念的確不好，不發可以少點一次性垃圾，省下來的錢可以還拿去補貼公托或親子旅遊，真的想要的再自己去買一個就好。

(中時 )