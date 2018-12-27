富商自爆外遇3次 妻使出殺手鐧「等他回心轉意」

2018年12月27日 10:31 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

北部地區一名蕭姓富商想甩開結婚30多年的妻子，不惜在法庭上自爆外遇3次，但蕭妻仍盼丈夫回心轉意，提出蕭男擁抱新歡照片，法院認為破壞婚姻責任在於蕭男，判離婚不准。

判決書指出，蕭男與妻子結婚30多年，婚後生活理念不合、夫妻溝通不良，經常起爭執，蕭男一氣之下搬出家裡，2人分居已久，形同陌生人。蕭男在庭上自爆有多位外遇對象「20年前一次，10幾年前一次，10年前一次，每位通常維持5 年左右」。蕭男說，因為20幾年前常被妻子鎖在家門外，久而久之對妻子懷恨在心，就不回家了，他認為婚姻已經無法起死回生，訴請離婚。

蕭妻則指稱，她婚後克勤克儉拉拔兩名小孩長大成人，反觀丈夫次與異性交往甚密，先前為了孩子原諒丈夫一次，如今丈夫又與林姓小三外遇，還將她帶到公司，公司員工都知曉2人不倫戀，去年丈夫外遇後更是狠下心退出家庭LINE群組。蕭妻說，她陪丈夫打拚30多年，丈夫事業有成後一腳把她踢開，痛批蕭男棄糟糠之妻於不顧，天理難容。

不過蕭妻堅持不願與丈夫離婚，認為他一時受外遇對象迷惑，願意等蕭男回心轉意。蕭妻並提出一張照片，照片中蕭男躺臥在辦公室沙發摟抱小三，新北地院審理認為，蕭妻始終盡為人妻子、母親之本份，反觀蕭男數度外遇，違背夫妻忠誠義務，過失責任較大，判蕭男不得離婚。可上訴。

(中時電子報)