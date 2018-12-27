萬事怪英九又來了! 越南152人逃跑馬英九的錯？

2018年12月27日 10:37 中時電子報 邱珮畇

越南團大脫團，國民黨批評免簽政策賠上國安。(彭媁琳攝)

越南團驚爆入境台灣後失蹤脫逃，觀光局證實並表示「事態嚴重」 (示意圖／本報資料照)

「觀宏專案」發生史上最大宗脫團事件，4個越南團全團團員共153人，卻逃逸了152人，誰該負責？綠營粉絲團再度把鍋甩到前總統馬英九身上，細數馬英九卸任後身上的鍋已經多到數不清，空軍清泉崗基地查獲毒品案，綠委蔡適應說是馬的錯；雄三飛彈誤射時，綠委陳亭妃受訪也怪馬英九。如今越南團大脫逃，鍋也要甩給馬英九，萬事怪英九續集演不完。

觀光局25日表示接獲史上最大宗脫團紀錄。觀光局指出，東森旅行團21日至23日陸續接待4團越南旅行團，全團團員共153人，卻逃逸了152人。觀光局表示，該團是透過觀宏專案入境。外交部2015年11月起針對東南亞國家優質團體，提供來台觀光簽證便捷措施「觀宏專案」，越南民眾可透過觀光局指定的旅行社團體旅遊，或企業贊助的獎勵旅遊團，申請電子簽證來台。

「打馬悍將粉絲團」說，越南旅行團152人入境後脫逃失蹤事件，起因於馬英九時代推動的「觀宏專案」，結果國民黨立委卻跳出來開記者會炮轟蔡英文的「新南向政策」。底下網友留言紛紛附和，並製圖說「觀宏專案」是馬英九政績。

政黑版網友nqj引述《中時》報導，「旅行公會全國聯合會發言人李奇嶽指出，觀宏專案是由馬政府推出，上路前兩年的逃逸人數還不算多，然蔡政府上台後，放寬觀宏專案的資格審查，包括縮短審查審查期、增加國外合作旅行團、提高南向國家包機來台獎勵金額，加上該專案不需附上財力證明，才會導致逃逸人數暴增10倍。」

nqj分析，為鼓勵南向觀光客是馬英九開的專案沒錯，但為美化觀光客數字，大開漏洞的是蔡英文，這就是舊南向和新南向之別。

(中時電子報)