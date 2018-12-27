美國前貿易代表：美陸「分手」代價巨大

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中時
李文輝

中共黨媒《環球時報》今天引述大陸2001年加入WTO時，美方主要談判代表前貿易代表巴爾舍夫斯基接受美國之音採訪報導，今年陸美貿易摩擦最激烈時，川普政府多名官員曾稱，美國當時支持大陸入世是錯誤的，並威脅要把大陸「踢出WTO」、或稱「如果WTO不做出改變，美國將考慮撤出WTO」。

巴爾舍夫斯基認為：「讓中國加入WTO是非常重要、正確的事」，「中國擁有全球1/5人口，是聯合國安理會常任理事國之一，也是擁有悠久和燦爛歷史的國家。加入WTO時，中國是正走上改革開放道路的國家。」

她說，美國無法將大陸踢出WTO，美國也不會撤出WTO，這是「霸凌」手段。「我不相信美國國會會允許這樣的事情發生」，「這種單方面的不穩定行動會損害我們自己的經濟，也會損害全球的經濟增長」。

巴爾舍夫斯基說，改變大陸貿易問題的最有效方式是美國加入並擴大《跨太平洋夥伴關係協定》(TPP)，這樣就會「迫使」大陸做出改變。但川普選擇退出TPP。她說，雙邊談判是改善問題的基礎，「我不認為一方必須要威脅另一方才能使談判繼續，我也不認為霸凌是有效方式」。

巴爾舍夫斯基表示，美陸都不希望打貿易戰。「有些問題，中國已經在採取行動解決，也有些問題是紅線，他們不會改變」，「中國想成為科技大國，爭議的焦點是如何達到那樣的地位」「我相信中國可以繼續以相當的速度增長，通過遵守國際規則，實現自己在技術上的雄心」。

美國之音報導，「美中分手」出現在很多人談話中，雙方都有這樣的意向。如大陸不想再依賴美國的技術，而川普也勸說一些美國大公司回到美國本土。巴爾舍夫斯基說：「美中分手並非不可能，但代價巨大」。她說，中興公司事件讓大陸政府進一步相信自力更生的重要，而川普希望從全球供應鏈中退出，把所有的一切帶回美國，「當然，這不會實現。」「兩國的懷疑在加大，但是讓全球兩個最大經濟體彼此毫無瓜葛，讓這兩個經濟體完全分開，在我看來是最荒誕的結果。」

(中時 )

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