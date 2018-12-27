《環時》社評：大陸塑造周邊能力已強於美國破壞

2018年12月27日 11:09 中時 李文輝

中共黨媒《環球時報》今天社評指出，大陸外交可以理出幾大線索，即大國外交、周邊外交、與發展中國家的外交、多邊外交等。現在只有大國外交中的美國外交出了突出問題。大陸要有一個信心：只要其他方向的外交都做得好，尤其是周邊外交保持穩健，美國就奈何大陸不得，大陸也將擁有開展對美外交的更多主動性。

《環時》稱，2018年大陸與周邊國家沒有出現危機級別的衝突或摩擦，對印度、日本、南北韓幾組雙邊關係齊頭改善、南海行為準則談判進入快車道，可謂重塑大陸周邊環境。同時，陸俄全面戰略協作夥伴關係繼續發展、中亞五國對陸友好關係非常穩定。

社評指出，大陸處理周邊關係的難度其實很高，首先大陸是擁有鄰國最多的國家，而且周邊地區人口也很稠密。二是因為西方列強對大陸及周邊的殖民侵略史留下一些問題和矛盾，比如畫界不是很清楚。三是歷史上一些國家同大陸交往的記憶比較複雜，對大陸存有疑慮。

社評指出，大陸的經濟發展對周邊形成越來越強魅力，大陸幾乎是所有東協國家的第一大交易夥伴，也是所有東北亞國家第一大交易夥伴，此外陸俄、陸印貿易都加速發展。大陸在周邊投資美國也越來越沒法比。

社評稱，華府這兩年強調「美國優先」，讓大陸周邊國家感受到來自美方更大的不確定性，也增加了周邊國家改善對陸關係的積極性。

從戰略上說，周邊實力水準與大陸差距越拉越大，這讓周邊國家搞好對陸關係的動力更大了。而主動挑戰大陸核心利益，與大陸作對，一般不會成為周邊國家的選項，對此大陸社會應心中有數，客觀認識周邊國家對陸關係的基本心理。

社評話鋒一轉稱，當然，大陸與周邊國家關係仍會長期存在兩項困擾，一是領土糾紛，二是美國干預。很多時候前者是後者的支點和抓手。

與周邊國家管控好領土糾紛是大陸搞好周邊外交的一項重要經驗。美國從搞「亞太再平衡」開始，主要就是從周邊國家與大陸的領土糾紛切入，那一段經歷也告訴大家，美國干預對大陸國家安全的現實威脅要比領土問題產生的波折帶來的威脅大得多。

社評強調，只要大陸認真踐行親誠惠容理念，塑造周邊的能力就遠強於美國在大陸周邊搞破壞的能力，這一點在大陸周邊形勢這兩年的變化中得到進一步證明。

(中時 )