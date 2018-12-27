韓國瑜倡陸資來台買房 陳明通狠酸：先多了解兩岸事務

陸委會主委陳明通受訪。（姚志平攝）

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陸委會主委陳明通受訪。（姚志平攝）

高雄市長韓國瑜拋出爭取放寬陸資投資高雄、購買房地產，陸委會主委陳明通今表示，陸資開放來台投資房地產在扁政府時期就已開放，後續馬政府也有，就是「543條款」。陳明通呼籲新上任的縣市長「對兩岸事務先多了解」，陸委會也會到各縣市積極走訪，向各縣市說明。

韓國瑜日前表示將會爭取逐步放寬陸資投資高雄條件，使陸資得以購買高雄房地產，引發外界討論。陳明通今受訪時被問及此事，笑說「對不起，陸資開放來台投資房地產，在扁政府的時候就已經開放，後續馬政府也有開放。」

陳明通說，大家應該聽過「543條款」，就是貸款不能超過五成、來台最多住四個月、三年不能轉賣的規定，過去一段時間陸資在高雄買房地產佔整個台灣約兩成多。陳明通呼籲新上任的縣市長應該對兩岸事務多了解，陸委會也會到各縣市積極拜訪，增加彼此了解，「因為兩岸事務其實很專業，不是一般人平常熟悉的。」

陳明通說，當年台北市柯文哲市府也有大陸小組，他也是大陸小組成員，他一直建議市府內部應該要有懂兩岸人民關係條例的人員，隨時可以保持聯繫增加溝通。對於是否暗指韓國瑜不了解，要多做功課？陳明通說，他認為縣市長應該對兩岸事務多了解，像是543條款，這個政策老早就在那裡，但大家可能不熟悉，所以鼓勵他們多了解一下，如果不了解，陸委會也很願意說明。

(中時 )

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