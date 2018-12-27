2018台灣性幻想YouTuber前三名 館長輸了

2018年12月27日 10:59 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

2018台灣性幻想YouTuber票選出爐，男女性幻想對象竟然都有點跌破眼鏡。台男性幻想YouTuber第一名為球球，第二名滴妹，第三名咪妃；台女性幻想YouTuber第一名由廉傑克曼奪下，反骨男孩酷炫名列第二，館長則被擠到第三。

台男性幻想YouTuber前三名。(圖/JustDating)

台女性幻想YouTuber前三名。(圖/JustDating)

根據約會App《JustDating》調查顯示，勇奪台男性幻想YouTuber第一名的球球，因長相亮眼又擁有魔鬼身材榮登榜首；第三名的咪妃也是因為辛辣又有好身材。不過除了性感美艷，其實台灣男人也鍾愛甜美、呆萌的女孩，第二名的滴妹，以英語教學成名，就是因為她的招牌眼鏡造型，獲得大叔們的青睞。

至於台女則偏愛外型酷帥、肌肉精實的男生，「上班不要看」的廉傑克曼，因外型酷似藍正龍吸引眾多粉絲，榮登台女性幻想YouTuber冠軍；第二名則是受到年輕女性支持、人氣很旺的「反骨男孩」酷炫；至於熱愛針砭時事、曝光度高又擁有精壯身材的館長陳之漢，則是擄獲熟女的心，名列第三。

不過也有網友對於這項票選不以為然，認為「都是宅男投的票吧」，還有人說「為什麼會有館長？」；對於自己被列入性幻想對象，館長也在自己的臉書表示錯愕，發文回應「阿捏？性幻想!!!」

(中時電子報)