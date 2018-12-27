2018台灣性幻想YouTuber前三名 館長輸了

2018台灣性幻想YouTuber前三名，館長輸了！(圖/翻攝自館長臉書)

友善列印
中時電子報
/ 綜合報導

2018台灣性幻想YouTuber票選出爐，男女性幻想對象竟然都有點跌破眼鏡。台男性幻想YouTuber第一名為球球，第二名滴妹，第三名咪妃；台女性幻想YouTuber第一名由廉傑克曼奪下，反骨男孩酷炫名列第二，館長則被擠到第三。

台男性幻想YouTuber前三名。(圖/JustDating)
台女性幻想YouTuber前三名。(圖/JustDating)

根據約會App《JustDating》調查顯示，勇奪台男性幻想YouTuber第一名的球球，因長相亮眼又擁有魔鬼身材榮登榜首；第三名的咪妃也是因為辛辣又有好身材。不過除了性感美艷，其實台灣男人也鍾愛甜美、呆萌的女孩，第二名的滴妹，以英語教學成名，就是因為她的招牌眼鏡造型，獲得大叔們的青睞。

至於台女則偏愛外型酷帥、肌肉精實的男生，「上班不要看」的廉傑克曼，因外型酷似藍正龍吸引眾多粉絲，榮登台女性幻想YouTuber冠軍；第二名則是受到年輕女性支持、人氣很旺的「反骨男孩」酷炫；至於熱愛針砭時事、曝光度高又擁有精壯身材的館長陳之漢，則是擄獲熟女的心，名列第三。

不過也有網友對於這項票選不以為然，認為「都是宅男投的票吧」，還有人說「為什麼會有館長？」；對於自己被列入性幻想對象，館長也在自己的臉書表示錯愕，發文回應「阿捏？性幻想!!!」

(中時電子報)

影》願與卓榮泰同框直播 館長最想問這個問題

小提燈沒了 北市家長哀嚎：直接… 媽媽LINE傳「你姊氣絕身亡」 真…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。