媽媽LINE傳「你姊氣絕身亡」 真相讓網友推爆

媽媽LINE傳「你姊氣絕身亡」網友急打電話連繫。(圖／LINE)

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中時電子報

有網友在PTT發文，指下班想回家吃飯，用LINE傳訊息給媽媽，但媽媽只簡短回應「我沒煮飯」，隨後補上「你姊氣絕身亡」，他嚇到立馬回撥電話確認，發現是語音輸入把「企（去）健身房」變成氣絕身亡，驚恐遭遇笑瘋其他網友，直呼「氣絕身亡接的亳無違和」。

有網友在PTT笨版上發文，表示下班後想回家吃飯，媽媽說家中沒煮飯，原PO還抱怨「厚～姊也不吃喔？？」、「現在大家都流行減肥嗎～」沒想到媽媽突然爆出一句「你姊氣絕身亡」，讓原PO嚇到立刻打給媽媽，詢問姊姊的狀況，還好是虛驚一場。

原PO表示，媽媽用LINE都是用語音輸入法，當時媽媽其實是想說「你姐企（去）健身房」，但因口音有點台灣國語，語音輸入法就跑出「你姊氣絕身亡」，聽完真相後，他超無言，表示「真的是嚇死我惹」。

文章來源：PTT

文章一出，笑瘋許多網友，紛紛留言表示「笑死～氣絕身亡接的好無違和」、「很有畫面欸XDDD」、「台灣狗蟻XD」、「尤其還是媽媽說，真的會嚇到」、「哈哈哈！我爆笑出來」、「高級選字文XD」、「剛看還以為媽媽不煮飯氣死姊姊」、「看完直接笑出來，必須推」、「感覺媽媽說的很淡定」、「這句錯字真的會驚死人」，也有網友表示「有時候都覺得LINE（文字）很容易讓人產生誤會」。

(中時電子報)

媽媽LINE傳「你姊氣絕身亡」 真相讓網友推爆。(翻攝PTT)
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