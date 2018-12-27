出任高市農業局長 吳芳銘：心中無藍綠就決定來了

2018年12月27日 11:14 中時 林宏聰

韓國瑜小內閣用人唯才，高市農業局長由前嘉義縣副縣長吳芳銘出任，這項人事安排震驚各界，讚許韓國瑜果真不分藍綠；吳芳銘27日接受本報訪問表示，韓透過兩人共同朋友找上他，面試1個小時左右，他考慮幾天即答應接下挑戰，「主要是希望有做事空間，沒想過黨派問題！」

吳芳銘表示，接到韓國瑜徵詢時，畢竟他當時已退出民進黨，心中沒想過藍綠不同立場，只擔心家人不答應，最後考慮3、4天，決定接下這個重擔，此時他才打電話告知當時嘉義縣長張花冠，「這畢竟是我自己做的決策，我為我自己負責！」

吳芳銘說，他會決定來高雄，主要是想要有空間做事，讓台灣的農業更好，至於黨派，現在都不是重要的思考，政黨也應該跳脫圍牆，人民福祉才是應該去走的道路，民眾要求的是認真檢視有沒有做事，政治立場應該先擺一邊。

「東西賣得出去，聽起來很簡單，卻是最大的挑戰！」吳芳銘說，「通路是王」道理不變，未來如何讓高雄農漁產品賣得出去、賣到好價錢，方法有無限想像，包括建立「以市場、訂單為導向的生產觀念」，也要設法讓品質分級制度更完善。

韓國瑜競選時預告，明年3月將帶農民出去搶訂單，對此，吳芳銘坦言，尚未就職時便已有多國單位與他接洽後續合作事宜，視接下來洽談進度，韓國瑜第1個搶訂單的對象可能是大陸或馬來西亞，當然也必須考量議會開議時間來安排。

吳芳銘認為，高雄過去「一日農夫」農村旅遊做得不錯，未來要加強對沒有農業的港澳、新加坡遊客宣傳，並與觀光局、經發局、海洋局跨域合作，將農村體驗整合山海景點、夜市、遠洋漁業採購行程，吸引國內外都市型遊客來訪。

47歲吳芳銘是雲林人，東海大學政治系畢業、中正大學政治所碩士、政大EMBA、復旦大學企管博士候選人、北京清華大學經濟學博士候選人，1991年加入民進黨，今年退黨參選嘉義縣長落敗；他1993年左右曾在高雄擔任前縣長余陳月瑛機要祕書，老婆也是高雄左營人，對高雄並不陌生。

(中時 )