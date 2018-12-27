NBA》林書豪摘12分5助攻 老鷹3連勝仍喊卡

林書豪上籃時遭打手犯規，臉上露出痛苦表情。(美聯社)

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中時電子報

期望幫助老鷹延續連勝氣勢的林書豪，27日替補打了20分鐘，投6中4，貢獻12分、5助攻、1抄截與1火鍋，可惜老鷹無法阻擋溜馬下半場凶猛反撲，最後以121比129落敗，無奈中止3連勝，目前9勝24敗，仍排東區第12。

林書豪上半場展現火燙手感，出手4次全中，包含兩記三分球，貢獻替補最高的12分，外加3助攻、1火鍋，幫助老鷹打完上半場，取得67比64小幅領先，也讓這場原本預估一面倒的球賽，陷入溜馬拚命苦追的緊張刺激局面。

只是目前高居東區第3的溜馬，第3節隨即找回外圍火力，隨即取得超前優勢，反觀林書豪下半場徹底熄火，2次出手都沒命中，只能眼見溜馬擴大領先到兩位數，隨著豪哥最後3分44秒又被換下，等同宣告老鷹已經無力反撲。

這是林書豪連4場得分上雙，可惜他的上場時間與出手次數明顯再次受到限制，只能無奈看著場上局面慘遭逆轉，老鷹以貝茲摩32分最高，柯林斯也拿21分、11籃板，崔楊17分；溜馬全隊8人得分上雙，再次展現優異團隊戰力。

(中時電子報)

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