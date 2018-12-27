一日發5文批韓國瑜 桃園議員王浩宇遭轟：管很寬

綠黨桃園市議員王浩宇。(圖/本報資料照，黃世麒攝)

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中時電子報

綠黨桃園市議員王浩宇選前用粉絲團「我是中壢人」霸凌桃園韓粉母女，逼得母親到服務處下跪求刪文、刪照片。選後又數度在臉書發文批高雄市長韓國瑜，他從昨天中午連發5、6篇文，明酸、暗諷韓國瑜。遭網友砲轟「管很寬」，要不要乾脆去高雄選議員。

綠黨桃園市議員王浩宇在粉絲團「我是中壢人」擔任團長，選前他刊登一對桃園韓粉母女南下高雄參加韓國瑜造勢照片，加上標題「中壢母女去高雄支持韓國瑜」，母女遭網友留言狂酸「有病就要去看醫生」、「精神有病不用到高雄」、「教壞孩子」等話。因孩子被言語霸凌，母女在議員詹江村陪同下到服務處向王浩宇下跪要求刪文、刪照片，事後王浩宇仍高票當選桃園議員。

王浩宇爭議不只一樁，他被PTT全站封鎖，並被稱為「PTT佛地魔」。據《維基百科》，王浩宇去電要求八卦版取下有關他的投票，並聲稱透過站方取得八卦版主資料，讓版主備感威脅，PTT官方站長便於當天起宣布全站封鎖王浩宇相關貼文，並公告聲明站務人員並不認識王浩宇和洩漏任何個人資料給他。目前PTT仍對其封鎖。由於站方全面封殺王浩宇，使其名不可說，因此又被稱為「PTT佛地魔」。

王浩宇選後不斷在個人臉書批評高雄市長韓國瑜，光昨天中午至今便有5、6篇文，無時無刻都在關心高雄。其中一篇韓國瑜要讓弱勢童在周六日不上課以及寒暑假時，可至超商領便當吃，不再餓肚子！王定宇酸「這個早就有了。新北有、高雄有，我們桃園也有。」

臉書「我是中壢人x團長（王X宇）踹共！」反擊，說早就實施十多年，這話算對也算錯。之前高雄市政府實施的是「限於寒暑假期間」，而現在要實施的是擴及到「包含週六日及假日」，這似乎還是有不同吧？王浩宇要酸之前，可以先好好查證嗎？

網友也砲轟王定宇「請關心桃園市好嗎!請問你是哪裡選出的議員？若你非常在乎高雄，建議你去高雄從政吧！」、「你真的管很寬耶，到底你是哪裡的議員啊，對高雄那麼有意見，怎不搬到高雄去選。」、「請問需要你去高雄做質詢市長嗎？」

(中時電子報)

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