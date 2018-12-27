韓國瑜神比喻的相公是誰？尚毅夫：胡不了的就是他

2018年12月27日 11:12 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

2020國民黨誰角逐大位，高雄市長韓國瑜曾以「4人打麻將、1人相公」比喻，引發外界紛紛猜測誰是相公。對此，資深媒體人尚毅夫表示相公牌好，但就是少一張牌，永遠胡不了牌。現在國民黨是誰掌握黨機器？是誰掌握縣市長15席次，但民調永遠最低？是新北市長朱立倫？前立法院長王金平？前總統馬英九？當然不是吧！暗指是誰，不言可喻。

韓國瑜日前接受媒體訪問時，談到2020年國民黨誰選總統？他以麻將譬喻，有人是相公少一張牌，永遠胡不了牌，也有人一手好牌是天聽，但是是誰不能說。得民心者得天下，要發自內心為老百姓做事情。

韓國瑜提到的相公是誰，尚毅夫於政論節目《新聞面對面》表示，現在打麻將幾乎都是打16支，有人是相公少一張牌，永遠胡不了牌，也有人一手好牌是天聽。而大家有沒有發現，相公都會發現自己的牌很好，但是打著打著，怎麼始終都胡不了。

那到底是誰始終都少一支牌？尚毅夫表示相公少一張牌，是不是就是15張牌。國民黨2018剛好就選上15席，唯一沒選上就是台北，當時大家不也是看好台北國民黨會贏，結果台北就是沒拿到，如果台北拿到就是16張牌。那麼這次選戰，國民黨是誰掌握黨機器？是誰握了一手好牌？但是民調始終是最低？這15張牌是算朱立倫？王金平？馬英九？當然不是啦，所以到底是誰？不言而喻。

(中時電子報)