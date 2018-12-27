MLB》哈波、馬恰多去哪隊？美媒：可學詹皇簽短約

2018年12月27日 11:12 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

現在正值美國耶誕節假期，不過自由球員市場重量級球星哈波（Bryce Harper）及馬恰多（Manny Machado）的動向仍備受矚目，《紐約郵報》記者薛爾曼（Joel Sherman）則提出NBA球星詹姆斯（LeBron James）為例，2位球星不妨簽下短約，加入明星級的球隊。

許多球隊及球員可能會想在新年來臨前做一些決定，不過哈波與馬恰多可能要等到一月才會公開決定，而哈波有可能更晚。

猴急的球隊或許會提供大合約，費城人和白襪就已提供馬恰多比洋基高價的合約給，而預備為球隊大補強的費城人老闆米道頓（John Middleton）日前也曾經公開表示，可能會「花錢花得笨一點」。

白襪隊雖沒有這麼公開表示，但他們也是對馬恰多及哈波有相當高的興趣，行為也非常積極。洋基跟道奇則是僅能提供較短合約，強迫球員決定，他們要長期的錢或是贏下這一年且來年還有成為自由球員的機會。

薛爾曼指出，即使道奇拒絕提供大約，但4年長度的合約對哈波來相當，哈波是位家喻戶曉的球星，走在街上輕易會被球迷認出，他屬於明星級的球隊，且道奇隊離他的家鄉拉斯維加斯也很近。或許不久後就可以看到《體育畫報》以全版的封面預告，詹姆斯與哈波站在一起，標題則是：「Oooh, L.A., L.A.（洛杉磯）」。

最後，薛爾曼表示，「吸血鬼」經紀人波拉斯將哈波包裝成棒球界的詹姆斯，不過詹姆斯經常以賭博性的短約加入他嚮往的球隊—最有機會獲得冠軍的隊伍。哈波真的想加盟費城人或白襪嗎？或者他應該賭博性地加入道奇？同樣的問題也可以擺在馬恰多身上，該如何從洋基、費城人、白襪之間做選擇呢？

(中時電子報)