「瑞典莎莉賽隆」不惜扮醜 2個半月增肥18公斤

2018年12月27日 11:14 中時 潘鈺楨

整張臉「只有上嘴唇素顏」！《邊境奇譚》女主角伊娃梅蘭德為戲不惜在兩個半月內增肥18公斤，每天上戲前更要花費四小時以特效化妝「毀容」，全臉都被化妝品和矽膠面具覆蓋，只剩上嘴唇素顏，讓人幾乎分不出她的原貌，突破性演出被影評盛讚有如奧斯卡影后莎莉賽隆毀容鍍金之作「女魔頭般的風采」。

伊娃梅蘭德在瑞典擁有神級影壇地位，已經在北國累積大量金獎作品的她，今年為了在新作《邊境奇譚》中飾演長相詭異、不同於常人，並且擁有可以「聞出人性醜陋」嗅覺天賦的海關檢查員，開拍前於生理和心理上都做足準備，短時間內增肥18公斤，一星期更要重訓四天，讓上半身肌肉僵硬、下半身肥肉四溢，完全打破常人的身材比例和臉部表情！「我感覺好差、好沮喪，甚至無法呼吸！隔著矽膠面具做表情更是一大挑戰，我幾乎沒辦法呼吸！」

《邊境奇譚》以奇葩角色和劇情震撼影壇，為了展現人性與獸性的邊界，女主角伊娃梅蘭德徹底毀棄過去所有經驗，自曝為了學習如動物般以嗅覺認知世界，自由抽動上嘴唇和鼻子的肌肉，她無時無刻狂看Youtube上的狗狗影片，精準控制和逼真程度讓觀眾真以為導演砸重本在特效上！伊娃梅蘭德所飾演的女主角具有可以「聞出人性秘密」的嗅覺天賦，導演阿里阿巴斯花了近18個月，試鏡無以計數的演員，才終於遇見演技實力堅強、擁有強大模仿力，更願意為戲增肥毀容的梅蘭德！近乎不可能的「嗅覺表演」讓坎城大導興奮狂讚：「她非常嚴謹但同時可以放手一切讓自己徹底沈浸在角色中...絕對是全歐洲最他媽有才華的女演員！」

海關檢查員提娜擁有一項不尋常的「嗅覺天賦」：她能嗅出人們內心的羞恥、恐懼、憤怒和罪惡感。在一次從旅客的手機中「聞出」含有兒童色情影片後，她被長官高度賞賜並派去追查國際兒童色情犯罪。然而在工作成就之外，提娜因醜陋的面貌與充滿疤痕的身體讓她充滿自卑而離群索居，直到遇上一樣其貌不揚並擁有相同嗅覺天賦的沃爾，他身上一股難以辨識的「味道」挑戰了提娜的直覺，卻也同時深深吸引著她，難以言喻的獸性魅力在兩人之間發酵，讓她不禁懷疑：我們到底是誰？《邊境奇譚》將於1月4日正式上映。

(中時 )