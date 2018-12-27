新南向變調 6校透過仲介違法招生 醒吾將印尼生當學工

2018年12月27日 11:15 中時 林志成

教育部推動「新南向產學合作國際專班」已兩年，國民黨立委柯志恩今天踢爆，有6所學校違法透過仲介招生，其中醒吾科大安排30位印尼學生到隱形眼鏡包裝工廠打工，每天站10小時包裝3萬片隱形眼鏡，「血淚斑斑」，根本將這些學生當「學工」。

醒吾大學喊冤表示，印尼學生語言不通、技能不足，自己去找打工，不一定好，因此由學校安排，他們每周打工時間也都在法律規定的20小時內，工作環境很好，交通費、勞健保都是企業出，學校「不是欺負學生」。

教育部代理部長姚立德表示，如果學校透過仲介違法招收新南向國家學生，將施以不得再開設專班、扣減獎補助款、甚至直接列為專案輔導學校的處分。教育部已受理柯志恩提供的6所學校資料，將立即進行調查。

姚立德今天到立法院教育及文化委員會專案報告「技職教育政策推動現況與展望」，配合新南向政策，鼓勵技專校院開設「新南向產學合作國際專班」，106學年共有33校92班招收2931個學生，107學年上學期則有33校89班招收3255個學生。

時代力量立委洪慈庸質詢指出，有越南旅遊團到台灣來，成員卻大逃跑，「新南向產學合作國際專班」是否有類似現象？姚立德回答，現在各技職校院共招了5600位專班學位生，有8人失聯，都是越南學生。

柯志恩則憤怒的說，6個技職校院透過仲介招收新南向國家學生，其中位在新北市林口的醒吾科大招到300名印尼學生來讀「資訊管理系產學合作國際專班」，他們每周只在學校上課2天，另外4天到工廠打工，已違反規定。

「印尼生到台灣才1個月，醒吾校方就每天早上用遊覽車將他們生送到新竹寶山隱形眼鏡包裝工廠打工，每人每天站10小時要包裝3萬片隱形眼鏡。」柯志恩說，「新南向產學合作國際專班」的學生大一不能實習，但這些學生在學校安排下，每周工作超過40小時，相當離譜。

柯志恩表示，這些印尼學生當初在仲介的不實宣傳下來到醒吾科大就讀，但實在狀況跟預期完全不同，住宿狀況很差，只能坐在床沿讀書，因為信回教而飲食很多限制，所以每餐都只能吃炸雞，加上每天要工作10小時，覺得壓力大，很委曲，「每天都回宿舍哭」。

柯志恩要求教育部立即介入醒吾科大事件，並將6所涉及以仲介違法招生的6所學校名單交給教育部，其中包含一所國立科大。姚立德對於有國立科大涉入相當訝異，將進行詳細調查。

(中時 )