癌症時鐘再快轉2秒 大腸癌連續11年居榜首

2018年12月27日 11:22 中時 林周義

癌症時鐘再快轉2秒！國健署今（27日）公布2016年癌症登記報告，平均每4分鐘58秒就有1人罹癌。大腸癌雖連續11年居10大癌症榜首，但罹患人數已連續2年下降。第2及第3名的癌症為肺癌及女性乳癌。與去年相比，胃癌、皮膚癌各上升一級，成為第7與第8名，甲狀腺癌則往下掉至第9名。

依據2016年衛福部癌症登記報告，新發癌症人數共10萬5832人，較2015年增加676人，發生年齡中位數為63歲。十大癌症依序為大腸癌，肺癌，女性乳癌，肝癌，口腔癌，攝護腺癌，甲狀腺癌，胃癌，皮膚癌及食道癌。

十大癌症中，發生率上升的癌症包括了肺癌、攝護腺癌和甲狀腺癌。其中，肺癌在男性的發生率下降，但在女性卻明顯上升，可能的原因在於二手菸的暴露、空汙、職業致癌物或基因，目前全球都在研究中；攝護腺癌上升，原因在於人口老化；甲狀腺癌可能和年齡、輻射有關，且民眾篩檢意願已經提升。

雖然癌症發生人數上升，但以標準化發生率來看，2016年每10萬人中有296.7人罹癌，較2015年每10萬人減少5.3人；其中肝癌、大腸癌每10萬人減少1.9人及1.7人，降幅最多。

以男性來看，前10大癌症依序為大腸癌，肝癌，肺癌，口腔癌，攝護腺癌，食道癌，胃癌，皮膚癌，膀胱癌，白血病。其中，口腔癌、攝護腺癌、膀胱癌、白血病呈現上升趨勢。而與吸菸、飲酒、嚼檳榔息息相關的口腔癌、食道癌，分別為女性的11.9倍與15.3倍。

女性方面，則依序為乳癌，大腸癌，肺癌，甲狀腺癌，肝癌，子宮體癌，卵巢癌，子宮頸癌，皮膚癌，胃癌。其中，肺癌、甲狀腺癌、卵巢癌呈現上升趨勢。國健署癌症防治組組長吳建遠表示，不抽菸得肺癌常見於亞洲女性，與二手菸、空污、職業致癌物及基因遺傳有關。

國健署署長王英偉表示，定期做四癌篩檢是每個家庭的作業，若經篩檢陽性務必要確診，切勿聽信坊間偏方。癌症防治最重要的是「預防勝於治療」，應改善不健康的生活型態，如菸、酒、檳榔。飲食方面，則避免油膩、燒烤紅肉、加工肉品、甜食。另建議保持運動習慣，除了防癌，也能適時釋放壓力。

(中時 )