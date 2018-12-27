揣摩「甜梅仙子」 綺拉奈特莉公園狂逗小女孩

2018年12月27日 11:21 中時 潘鈺楨

綺拉奈特莉17歲時以《我愛貝克漢》在美國一砲而紅，後來又因《神鬼奇航》系列電影成為票房女星，但她最近受訪時，坦承因為成名太早，讓她在20幾歲時無法調適成名生活而崩潰，患有厭食症和焦慮症的她，最後靠著親友支持走過這段黑暗時期。如今，幾乎什麼角色都難不倒她，就連《胡桃鉗與奇幻四國》裡誇張的甜梅仙子角色，她都可以從孩童身上找到詮釋的靈感。

《胡桃鉗與奇幻四國》裡的甜梅仙子是粉絲們從沒看過的綺拉奈特莉，她笑容甜美、有著甜膩高亢的嗓音，所到之處像是刮起了一陣風，讓周遭的人像陀羅一般轉個不停。但其實她也是個有野心的女人，當女主角克拉拉進入奇幻四國，甜梅仙子便開始說服克拉拉與她聯手收復被老鼠王和黃薑之母佔領的奇幻四國。

為了進入甜梅仙子這個角色，綺拉奈特莉表示，雖然她小時候就看過《胡桃鉗》芭蕾舞劇，但對甜梅仙子依舊很陌生，她不斷地觀看甜梅仙子在芭蕾舞劇裡的表演影帶，卻始終不得要領，「有天，我帶著女兒到操場遊玩，當中有不少6歲的小女孩，於是我試著用不同的聲音取悅她們，當她們開始咯咯笑時，我知道我抓到了要領。」綺拉表示，在小孩的魔法世界裡，充滿了糖果和玩偶，所以在魔法王國裡的甜梅仙子，也一定要有甜得可以擠出糖汁的感覺，於是藉著甜美的笑聲和嗓音，綺拉成功詮釋自己的角色。

不止是綺拉演出的甜梅，《胡桃鉗與奇幻四國》可謂巨星雲集，包括童星出身的麥肯基弗依、奧斯卡影后海倫米蘭、金球影帝摩根費里曼、《純真年代》的英國男星理察E格蘭特。今年73歲的海倫米蘭挑戰黃薑之母，除了在臉上多了大疤痕，她還是許多人想扳倒的森林之后。演慣了皇后的海倫米蘭形容自己的角色說：「女性可以扮演更酷的惡棍！不過電影最吸引我的地方是它的佈景和華麗的服飾，天吶，每件衣服都可以被視為一個藝術品，當我走進棚裡，我覺得我好像真的進入了森林裡，真的太讚了！」

這次全台灣最大AI/AR虛擬彩妝科技公司玩美移動，與迪士尼影業攜手推出真人版奇幻電影「胡桃鉗與奇幻四國」特製圖框，及數款以電影主角為靈感來源的致敬AR妝容，讓女孩在年末耶誕夢幻時分，能即刻化身空靈勇氣少女，一同闖進「胡桃鉗與奇幻四國」華麗炫爛世界。

(中時 )