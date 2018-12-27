冬天怕冷也可瘦身？發抖15分鐘強過運動1小時

2018年12月27日 12:04 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

冬天一到，怕冷的人可就慘了，各種保暖衣物、用品紛紛上身，就怕凍到受不了。不過，怕冷也並非一無是處，如果知道還可以瘦身，也許冬天是個減肥的好季節。研究發現，因冷而打寒顫所產生的「鳶尾素」，有助於身體代謝，效果比運動更好。換句話說，發抖有助於變瘦。

《網路溫度計》報導，只要天氣一變冷，人們會產生吃的欲望，希望補充熱量幫助禦寒。也因此常有人叨念，冬天食欲大增特別難減肥，在意身材的人一到冬天，可說如臨大敵。不過根據National Geographic的報導，其實寒冬對瘦身反而有好處。

美國國家衛生研究院對此進行實驗，將受測者分為兩組，一組在18度下正常運動，另一組則是躺在室溫12度的床上，什麼都不做，就只是「發抖」。實驗結果出爐，研究人員發現，只要發抖15分鐘，就有運動一小時的代謝效果。

能得到這種代謝效果，是因為當人發抖時會產生與運動同種的「鳶尾素」，鳶尾素可將令人肥胖的白色脂肪，成功轉變成燃燒熱量、產生熱能的棕色脂肪，而鳶尾素產生的重點就在於「發抖」，運動則是類似發抖的一種過程。

科學家補充說，發抖不是運動的一種，且為了發抖而處於寒冷的環境下恐會造成身體負擔，所以想要減肥的人，正確觀念加上持之以恆才是最健康的辦法！

(中時電子報)