茱麗葉畢諾許牽「鳥」裸奔《新橋戀人》超狂三點全露

2018年12月27日 11:42 中時 潘鈺楨

茱麗葉畢諾許在片中牽著丹尼拉馮的「小丹尼」狂奔。（東昊提供）

法國鬼才導演李歐卡霍經典神作《新橋戀人》，除了是卡霍與大滿貫影后茱麗葉畢諾許當年結束戀情前最後合作愛的結晶，另一大看點則是片中演員不顧尺度只為詮釋瘋狂的愛侶，當年在台上映也遭當時的新聞局裁剪兩刀才上映，此次一刀未剪重回大銀幕，影迷可以一睹茱麗葉畢諾許海灘「牽鳥」經典戲碼。

《新橋戀人》電影講述一名罹患眼疾的富家女因為情傷離家出走，流連巴黎街頭時在新橋邂逅了為失眠所苦的賣藝流浪漢，兩個寂寞的人互相取暖，陷入一場天雷勾動地火的痴狂愛戀。卡霍透過電影將愛情美麗又瘋狂的樣貌展現得淋漓儘致，法國《電影筆記》將此片封為「法國電影聳立起的山峰」，重新燃起好萊塢黃金時代以及法國電影顛峰時期的榮光。TIMEOUT雜誌更將《新橋戀人》列為史上最偉大愛情電影第22名。

為了詮釋女街友的角色，茱麗葉畢諾許不僅戴上眼罩、化獨眼妝、塗黑牙齒，也不顧形象在塞納河畔三點全露洗澡，27歲青春年華的姣好身材一覽無遺。男主角丹尼拉馮在片中大秀噴火、翻跟斗等好身手，也在電影開頭背面全裸沖澡，露出身為特技演員的精壯臀部。兩人都展現演員為了投入角色突破尺度的用心，茱麗葉畢諾許更以《新橋戀人》榮獲歐洲電影獎最佳女主角，拿下生涯第一座影后獎。

最受大家討論的經典畫面，就是男女主角在海灘追逐的戲。片中茱麗葉畢諾許帶著從未看過海的丹尼拉馮到海邊幽會，兩人伴著夕陽餘暉在浪邊裸奔，在逆光的鏡頭之下，觀眾可以隱隱看到丹尼拉馮挺著有反應的「小丹尼」與茱麗葉畢諾許開心奔跑尖叫，畢諾許甚至還拉著尺寸非同小可的「小丹尼」狂奔，電影畫面浪漫又獵奇，是《新橋戀人》不容錯過的彩蛋。

《新橋戀人》數位修復版將於12月28日在台北、台中、台南、高雄等八家戲院上映，預售票已全數售罄。更多電影資訊請上東昊影業臉書專頁：https://www.facebook.com/andrewsfilm/

(中時 )