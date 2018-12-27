詐領健保弊案！台籍醫師開不實證明 助54名台人返台詐領24萬健保

2018年12月27日 12:03 中時 陳志賢

108年元旦起，基本工資將從2萬2000元調整至2萬3100元，因此將連動修正投保金額分級表，共329萬人受影響。(圖／本報資料照片)

台籍醫師開不實證明 助54名台人返台詐領24萬健保。(示意圖/中央社)

健保署及檢廉查獲大規模詐領健保補助案！一名在大陸深圳開設耳鼻喉科診所的台籍醫師吳正峰，自2014至2015年初在大陸開立大批不實的急症診斷證明書，供旅居大陸工作的54名台人持證明，返台申請核退900元至2000元不等健保補助，共詐領24萬多元。台北地檢署今依詐欺、偽造文書罪嫌起訴吳男，至於詐領的54名台人則已全數繳回24萬元補助，均獲緩起訴處分，期限2年。

依規定，國人在國外旅遊或工作期間，發生不可預期的重大傷病或緊急分娩，必須在當地醫療院所立即就醫，可以在回國後向健保局申請核退醫療費用。

健保署因進行年度稽查時，發現在大陸取得醫師資格的吳男，於大陸深圳開設的耳鼻喉科診所，密集發出大量急症診斷證明書，例如發高燒至40度、急性痛風、椎間盤凸出等，但經比對病患的出入境時間及診斷證明書開立時間，完全不符，懷疑有詐領健保補助情事，健保署將全案移送廉政署偵辦。

廉政署查出，吳男在大陸行醫多年，不少台幹在其診所看診，他長期配合台幹及其家屬開立不實診斷證明，他不但為台人子女打疫苗，有台人攜子女出國，欲防範感冒要領感冒藥，他也配合，因此收費行情較一般診所要高。

吳男自2014年至2015年初，共為54名台人開立大批不實的高燒至40度、急性痛風、椎間盤凸出等診斷證明，供台人返台請領核退每筆900元至2000元不等的健保醫療補助，有人請領4、5筆，金額最高有數萬元。總計54人詐領24萬多元。

廉政署約談54人，均坦承詐領，並已全數繳回詐領款項。台北地檢署今起訴吳男，54人則獲緩起訴處分。

(中時 )