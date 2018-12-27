新生代男神演而優則唱 詮釋瑞典傳奇歌手

2018年12月27日 11:42 中時 潘鈺楨

亞當帕森詮釋歌手泰德亞德斯多。（本萃電影提供）

瑞典的新生代男神亞當帕森演出全球暢銷小說改編的同志影集《永不拭淚》中令人難忘的雷斯莫斯後，選擇追隨自己的搖滾夢，創立了獨立搖滾樂團År＆Dar，並發行了一張單曲。聲勢看漲的亞當在2018年迎來了新的挑戰：詮釋瑞典傳奇性的歌手泰德・亞德斯多（Ted Gärdestad ）。

今年二十九歲的亞當帕森，已經在電影、戲劇和舞台上給觀眾留下深刻的印象，影迷們不會錯過在《永不拭淚》劇集中雷斯莫斯和班傑明熾熱的愛情及亞當精湛的演出。而音樂是亞當的初戀，在演出劇集的隔年他選擇與高中好友一起創立樂團、發行EP，讓演藝生涯更上一層樓。亞當從不覺得演戲跟音樂會有衝突，他的鋼琴甚至彈的比吉他好，男神可以說是多才多藝。

除了才藝外，亞當帕森也對自己的演出很有想法。在讀完新片《搖滾男孩狂想曲》的劇本後他認為他必須創造一個屬於自己的泰德，所以在準備角色的期間他親自拜訪了泰德的家人，並和泰德的哥哥、同時也是本片顧問的肯尼斯有著非常深入的討論。演出泰德・亞德斯多的準備工作對亞當來說和以往其他角色有很大的不同，他花了很多時間和心力幫助自己真正進入泰德的生活和靈魂裡，為此亞當更親自錄製了電影中的所有歌曲。

亞當在電影訪談中也提到他一直覺得自己像泰德。除了在演出方面付出的努力，同泰德一樣，亞當也在年輕時就遇見了生命中最愛的妻子，當了父親。他認為泰德的一生不斷在尋找愛情，他想知道自己是否可以被人所愛，以至於這部分會是演繹泰德的重點之一。亞當覺得自己很幸運的擁有類似經驗可以幫助自己更進入且了解角色。

瑞典大眾對於泰德・亞德斯多這位家喻戶曉的大明星有各種不同的想像，亞當帕森對同樣身為媒體焦點有相同的體會：「每個人都知道我是誰，除了我自己。」他自覺在個人生活上也有同樣自我憂慮的意識，使得他在拍攝期間不斷反問自己該如何更妥當的去詮釋這位謎樣的人物。電影明年1月18日在台上映。

(中時 )