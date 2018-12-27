新生代男神演而優則唱 詮釋瑞典傳奇歌手

亞當帕森。（本萃電影提供）

友善列印
中時
亞當帕森詮釋歌手泰德亞德斯多。（本萃電影提供）

瑞典的新生代男神亞當帕森演出全球暢銷小說改編的同志影集《永不拭淚》中令人難忘的雷斯莫斯後，選擇追隨自己的搖滾夢，創立了獨立搖滾樂團År＆Dar，並發行了一張單曲。聲勢看漲的亞當在2018年迎來了新的挑戰：詮釋瑞典傳奇性的歌手泰德・亞德斯多（Ted Gärdestad ）。

今年二十九歲的亞當帕森，已經在電影、戲劇和舞台上給觀眾留下深刻的印象，影迷們不會錯過在《永不拭淚》劇集中雷斯莫斯和班傑明熾熱的愛情及亞當精湛的演出。而音樂是亞當的初戀，在演出劇集的隔年他選擇與高中好友一起創立樂團、發行EP，讓演藝生涯更上一層樓。亞當從不覺得演戲跟音樂會有衝突，他的鋼琴甚至彈的比吉他好，男神可以說是多才多藝。

除了才藝外，亞當帕森也對自己的演出很有想法。在讀完新片《搖滾男孩狂想曲》的劇本後他認為他必須創造一個屬於自己的泰德，所以在準備角色的期間他親自拜訪了泰德的家人，並和泰德的哥哥、同時也是本片顧問的肯尼斯有著非常深入的討論。演出泰德・亞德斯多的準備工作對亞當來說和以往其他角色有很大的不同，他花了很多時間和心力幫助自己真正進入泰德的生活和靈魂裡，為此亞當更親自錄製了電影中的所有歌曲。

亞當在電影訪談中也提到他一直覺得自己像泰德。除了在演出方面付出的努力，同泰德一樣，亞當也在年輕時就遇見了生命中最愛的妻子，當了父親。他認為泰德的一生不斷在尋找愛情，他想知道自己是否可以被人所愛，以至於這部分會是演繹泰德的重點之一。亞當覺得自己很幸運的擁有類似經驗可以幫助自己更進入且了解角色。

瑞典大眾對於泰德・亞德斯多這位家喻戶曉的大明星有各種不同的想像，亞當帕森對同樣身為媒體焦點有相同的體會：「每個人都知道我是誰，除了我自己。」他自覺在個人生活上也有同樣自我憂慮的意識，使得他在拍攝期間不斷反問自己該如何更妥當的去詮釋這位謎樣的人物。電影明年1月18日在台上映。

(中時 )

茱麗葉畢諾許牽「鳥」裸奔《新橋… 胡歌委託辦婚禮？婚顧發聲：未來…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。