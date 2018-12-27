體壇》他曾因病臨界智能不足 如今是地板滾球選手

陳銘哲(右)和姐姐陳秀玉。(國立體育大學提供)

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中時電子報
／綜合報導

帕林匹克運動會地板滾球選手陳銘哲，曾因重度腦性麻痺在日常生活是需要被動照顧的個體，但是憑著自身努力，不但可以開始學習，也在地板滾球滾動出生命奇蹟，贏得2018全國身心障礙國民運動會肢障混合組地板滾球雙人賽及個人賽BC3級金牌，成為自己真正的主人。

由教育部體育署主辦、國立體育大學執行的107年度「體育蒲公英校園座談會」，26日前進適逢創校50週年的台中市日南國中，這次邀請到國立體育大學體育學院院長黃永旺及2015年總統教育獎得主陳銘哲到校分享他們人生奮鬥的歷程。

同樣是坐輪椅，但是陳銘哲因從小患重度腦性麻痹，曾被醫生判定「臨界智能不足」、無法上學，日常生活必須仰賴他人幫忙，15歲之前還是文盲，直到15歲後靠兩個姐姐幫助，終於走出家門，展開學習之旅。

陳銘哲很珍惜能讀書的日子，對他而言這是個幸福、快樂的事，就算同學花2小時做的報告，他得花2天才能完成，簡單的「可口可樂」4個字，自己要花3年時間練習，才能勉強說出，這次分享個人經驗，也必須靠姐姐陳秀玉協助代講。

除了努力在學業上獲得成績，陳銘哲還有個特別身份，他是台灣第一個參加地板滾球世界公開賽的選手，地板滾球是帕林匹克運動會的正式比賽項目，是針對重度與極重度肢體障礙者所設計的運動，從事這項運動除了能幫助陳銘哲肢體復建，透過輔具他成為球場上的掌控者，做自己、成為自己真正的「主人」，也期許繼續透過地板滾球為自己、為國爭光。

(中時電子報)

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