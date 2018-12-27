助理索賄老闆坐牢？高志鵬：大家要慎選助理

民進黨立委高志鵬與前國會助理被控貪污案，台中高分院更二審判高志鵬4年6月徒刑、褫奪公權4年，高志鵬不服提起上訴，但最高法院駁回上訴，全案定讞，高將喪失立委資格。高志鵬（見圖）27日在立法院舉行記者會，宣布即日起辭去立委和民進黨中常委職務，專心在爭取清白的工作上。（劉宗龍攝）

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民進黨立委高志鵬與前國會助理被控貪污案，台中高分院更二審判高志鵬4年6月徒刑、褫奪公權4年，高志鵬不服提起上訴，但最高法院駁回上訴，全案定讞，高將喪失立委資格。高志鵬（見圖）27日在立法院舉行記者會，宣布即日起辭去立委和民進黨中常委職務，專心在爭取清白的工作上。（劉宗龍攝）
民進黨立委高志鵬與前國會助理被控貪污案，台中高分院更二審判高志鵬4年6月徒刑、褫奪公權4年，高志鵬不服提起上訴，但最高法院駁回上訴，全案定讞，高將喪失立委資格。高志鵬（中）27日在立法院舉行記者會，宣布即日起辭去立委和民進黨中常委職務，專心在爭取清白的工作上。（劉宗龍攝）
民進黨立委高志鵬與前國會助理被控貪污案，台中高分院更二審判高志鵬4年6月徒刑、褫奪公權4年，高志鵬不服提起上訴，但最高法院駁回上訴，全案定讞，高將喪失立委資格。高志鵬（中）27日在立法院舉行記者會，宣布即日起辭去立委和民進黨中常委職務，專心在爭取清白的工作上。（劉宗龍攝）
貪污判4年半！高志鵬定讞立委資格丟了，今出面說明

民進黨立委高志鵬，因涉國有財產局市場承租案，被控以立委職權向國有財產局施壓，收取業者50萬賄賂，被依貪汙治罪條例判刑4年6月、褫奪公權4年定讞。不僅立委確定丟了，更將入獄。高今偕律師出面喊冤，表示皆為助理之過自己一概不知、自己是敗選後的戰犯，並呼籲「大家要慎選助理」。

高志鵬與本案整整纏訟11年，如今最高法院認定高屬圖利罪且犯行明確，判刑4年6月、褫奪公權4年。同時，檢方已啟動防逃機制。高志鵬入獄後，將進行新北市三重區立委補選。

對此，高今出面說明，表示敗選就得有戰犯，意有所指自己就是此次九合一選舉，民進黨大敗後的「戰犯」。並表示，自己將辭立委與民進黨中常委職務，力爭自身清白。

陪同出席的高陣營律師表示，二審曾判決無罪，質疑這是不同法官採取不同見解下的結果。並認為， 姚姓助理跟業者拿兩百萬，沒有任何證據指向高委員知情是共犯，若指摘高共犯違反「經驗法則」；哪有助理拿兩百萬給老闆五十萬的道理？這也違反「論理法則」。

同黨聲援立委蔡易餘對高志鵬判決定讞表示憤怒，痛批最高法院援引資料明顯刻意，故本案屬「政治性判決」，質疑法院與判決公正性，將支持高採取救濟途徑。

高志鵬則直呼：「建議大家要慎選助理，做選民服務要小心，否則官司就在你身邊。」

(中時電子報)

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