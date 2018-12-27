史上最大脫團事件 觀光局一周後提檢討報告

2018年12月27日 11:55 中時 李宜秦

觀光局推出的觀宏專案出大包，近日有153人的越南旅行團全團跑光，僅剩1人，且根據統計資料顯示，觀宏專案實施3年以來，今年逃逸人數暴增10倍，今年逃逸的越南客就多達500人。立委痛批政府管理不當、門戶大開，還反過來要求旅行社負責。對此交通部今（27）日表示，旅行社不能說無責任，將進行檢討會議，報告一周後出爐。

立法院交通委員會今審查交通部所屬單位明年度預算，邀請交通部次長祁文中、觀光局主任秘書林坤源等列席報告，並備質詢。

立委鄭寶清表示，自觀宏專案2015年11月實施以來，逃逸人數逐年增加，2016到2018年11月為止，分別有29、33、352人逃逸，倍增速度十分誇張，他表示，政府在爭取旅客的同時，也應要懂得管理，否則就會淪為人蛇集團利用的漏洞。

立委葉宜津表示，觀宏專案沒有審查旅客過去紀錄與財力證明，甚至不檢查機票，程序簡單至可說是門戶大開，搞到最後旅客逃逸，卻反過來要求台灣旅行社負責賠償，是「處罰自己人」，直說政府管理漏洞，要求旅行社負全責並不合理。

立委李昆澤表示，新南向政策推行後，東南亞旅客增加迅速，從2016年165萬旅客，到2017年已成長到213萬旅客，然而裡頭混雜許多「假觀光、真打工」的不法分子。立委趙正宇認為，觀光局應將來回機票納入審查機制內，以多一層保障。

祁文中表示，旅行社不能說沒有責任，但之後也會檢討責任分配，檢討報告將於一周內出爐，同時也會針對越南旅客，通盤檢討觀宏專案。林坤源說，觀光局每年都會檢討觀宏專案2次，目前已在315家指定旅行社中，開除48家，都有經過篩選。

林坤源也說，觀宏專案有保證與管理機制，旅行社可自由參加，若願意參加就得負擔連帶責任，因此要選擇熟悉的當地組團社合作，才能避免這類事情發生。另外將與移民署共同研議，檢討前端審查與前中後機制，包括是否應審查機票等問題。

(中時 )