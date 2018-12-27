貿易戰續拖垮2019陸經濟 2大數字現警訊

2018年12月27日 11:41 中時電子報 吳映璠

多災多難的2018年即將結束，不過專家認為2019年的情況只會更糟，尤其美國對大陸施以高壓關稅的後遺症將逐漸顯現，已經有兩大數字出現警訊，預期明年不會是平順的一年。

美國至今對大陸實施兩輪關稅措施，總計達2,500億美元大陸商品受到影響，導致陸股今年以來重挫逾40%。儘管雙方目前暫且休兵，直到明年3月1日才會知道後續進展，不過經濟專家已預測，現階段的關稅措施效果將在明年浮現，2019年大陸經濟只會更糟糕。

根據美國媒體CNBC報導，迄今為止，貿易戰對於大陸經濟的影響還僅限於心理層面，「經濟學人資訊社」（Economist Intelligence Unit）中國區首席經濟學家拉費蒂（Tom Rafferty）表示，「2019年將看到實際效果」，尤其明年經濟放緩的程度非常明顯，全球需求層面也將下降1-2個檔次。

報導也指出，製造業及出口貿易支撐大陸經濟成為全球第二大經濟體，不過關稅提高將減少美國人對大陸商品的需求，而近期部分出口數據也已坐實了這項理論。

第一是出口年增率，根據大陸的金融數據公司萬德資訊（Wind Info），9月、10月大陸的出口年增率都還有14.4%、15.6%的雙位數表現，不過11月份數字驟然降至5.4%。

第二，作為大陸出口經濟第一大省的廣東省，自10月起就停止發布該省的製造業採購經理人指數（Purchasing Managers Index, PMI），9月PMI為50.2，稍高於50的景氣榮枯線；另外11月大陸全國PMI值則剛好是50。

針對廣東省未發布最新一期PMI指數所引發的疑慮，有關當局立即發布新聞稿滅火，稱是因為負責彙編數據的廣東省工信部，在調查許可到期後未重新申請調查所致。

無論如何，2019年貿易戰將持續拖垮大陸經濟已成學者共識，麥格理大宗商品及全球市場公司（Macquarie Commodities and Global Markets）中國首席經濟學家胡偉俊（Larry Hu）預期，明年陸出口成長將降至個位數，不僅如此，經濟放緩重挫房市所造成的影響更遠勝關稅帶來的副作用。

(中時電子報)