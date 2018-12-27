西門町精品店女迷魂盜落網 15萬元交保

2018年12月27日 12:19 中時 陳志賢

在北市西門町經營精品店的40歲蔡姓老闆娘，日前替37歲女熟客林佳萱代購90萬元的商品，但林女到店取貨時，竟拿出不明藥物謊稱可減肥、對身體好，騙蔡吃下藥物昏迷後，趁機搬走90萬元的貨物，還偷走蔡的iPhone X手機；台北地檢署依強盜罪嫌聲押林女，台北地院裁定15萬元交保並限制出境、出海及住居。

蔡姓老闆娘的妹妹日前在臉書發文，指蔡在台北市「西門新宿」大樓內經營服飾精品屋，林女是常客，過去經常到店內消費，進而與蔡姓老闆娘熟識。

本月初，林女請店家代購CHANEL、HERMES等名牌精品、服飾、皮件、包包等總價約90萬元的商品，並於本月24日下午2點多到店內取貨，林女拿出一款不明藥物，聲稱吃了對身體很好、可以減肥，蔡姓老闆娘不疑有他吞下藥物，不到3分鐘就趴下昏迷；林女則趁機偷走蔡手機，還要員工把90萬元的貨物搬上計程車離去。

據悉，林女自稱曾擔任國中芭蕾舞老師、有2個小孩，本月19日，她入住新北市板橋區旅館，原訂住到本月26日，她犯案後曾拖著大批物品回到旅館，服務員表示要主動幫忙但被婉拒，25日上午，服務員在臉書看到被害店家PO出被人迷魂行竊經過，比對竊賊照片發現竟是林女。

警方獲報後到旅館搜索，當時僅剩部分贓物，詢問林女贓物流向，才知多數已裝箱拿到附近超商等候宅配，警方趕往超商阻攔，近90萬元的貨品完好如初。檢警調查，林女之前便曾在交友軟體中，張貼正妹大頭貼，以1人分飾3角的手法，詐騙南科工程師逾419萬。

(中時 )