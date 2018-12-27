林佳龍夫婦從愛出發 歡送2千名身心障及照顧者遊花博

2018年12月27日 12:00 中時 陳世宗

林佳龍與妻子廖婉如一起歡送2000多名身心障礙者與家屬一起出遊！（陳世宗攝）

「有愛無礙、真情之旅」今年邁入第11年，讓照顧的家屬能喘息一下。（陳世宗攝）

「有愛無礙、真情之旅」今年邁入第11年，前台中市長林佳龍卸下市長身分後，第一個公開行程「從愛出發」；27日與妻子廖婉如一起歡送2000多名身心障礙者與家屬一起出遊。林佳龍說，卸任市長後回到市民的身分，籌備中「光合基金會」就是希望每個人都是光點串聯成光網，讓自己成為光源，轉化為社會上正向的力量。

林佳龍表示，這個活動來自1份善心，最後成為1個善行，11年來已經1萬8000多人一同出遊；活動緣起於有愛無礙關懷協會創辦者、新亞裕旅行社總經理張鼎盛，因家中兩個弟弟也是身心障礙者，發願帶身心障礙者與照顧者走出戶外圓夢，大家出錢、出門、出車，從一份善心變成善行，促成這趟身心障礙者的「地表最大規模的出遊行動」，也讓照顧的家屬能喘息一下。

林佳龍貼心叮嚀出遊的腳步，特別是幫忙的志工朋友們移動的速度，要以身障朋友為主，選擇非假日也是讓大家不會受到人潮的影響，欣賞4年來市府與各界團隊努力規畫屬於台中世界花卉博覽會的美好。

廖婉如提醒，以往到遊樂園遊玩是包場進行，這次因是花博場地較大無法為身心障礙者專屬開放，提醒大家留意腳步放慢速度，保護自己及園區內的長者，更貼心提醒大家未來幾天天氣濕冷要做好保暖。

卸任後第一個公開活動從這一站出發！林佳龍說，因知道活動不易，所以充滿感謝，卸任市長後他說過要從「走在光裡面」到「成為光」。每個人都是一個光點，串聯成光網後成為社會上的光源，選擇成立「光合基金會」，也是希望大家就像葉綠素吸收陽光後，將自身力量轉化成社會上正向的能量。

媒體詢問是否到中央服務？林佳龍說，過去4年全力投入市政工作，現在想先放空沉潛，也希望先做與社會關懷相關的事情；他認為不一定要有公職才能為大家做事，身為市民的角色，一樣可以為社會做很多事情。

(中時 )