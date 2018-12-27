學童參訪太平警分局 寓教於樂學防身

太平區中華國小非營利幼兒園40位小朋友參訪太平警分局，開心的合照。（馮惠宜翻攝）

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太平區中華國小非營利幼兒園40位小朋友參訪太平警分局，由分局親切的警察叔叔、阿姨寓教於樂宣導犯罪預防。（馮惠宜翻攝）

太平區中華國小非營利幼兒園40位小朋友，27日上午在學校老師們的帶領下參訪太平警分局，由分局親切的警察叔叔、阿姨們熱情接待，採寓教於樂方式，讓這群可愛的小朋友們吸收相關犯罪預防、婦幼安全及交通安全基本知識，警方希望從互動中也讓小朋友們對警察工作有良好的初體驗，並建構基本的犯罪預防概念進而向下紮根。

27日上午10時許，太平警分局歡迎中華國小非營利幼兒園40位小班的小朋友到分局機關參訪，這群活潑的小朋友們在老師帶領下揭開參訪的序幕，警方為讓小朋友更接近、更瞭解警察工作，除向小朋友介紹警察主要勤務、各式警用裝備，也宣導犯罪預防、婦幼安全、交通安全等，讓他們能簡易懂得分辨小陷阱及保護自己人身安全。

活動中對於婦幼安全也由家防官張益甄示範如碰到壞人時的防身口訣「叫、掙脫、跑」方式，增加求救曝光度，避免被害；其次，互動過程中發現很多小朋友都是父母騎機車接送，交通組警員黃彥彰亦親自教導兒童搭乘機車小要訣「頭、手、腳、穩」，淺顯易懂的讓他們記住「頭戴安全帽、手緊抱大人、腳踏車踏版、穩穩坐後座」之原則。

太平警方表示，希望藉參訪活動，讓小朋友懂得學習保護自己，不讓自己成為犯罪被害人，將犯罪預防之觀念，貫徹在生活當中。

(中時 )

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