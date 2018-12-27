朱立倫能源政策不清？學界憂心民生經濟何去何從

2018年12月27日 11:58 旺報 李侑珊

清華大學原子爐。（李侑珊攝）

「以核養綠」公投雖吸引將近590萬的投票數，反核意見卻仍在蔓延，近期最具代表性的政治人物即為前新北市長朱立倫，在其宣布角逐2020總統大位後，朱反核四、不核發核一廠乾式貯存場水保證明等作為，讓學界憂心若國民黨執政，在減少火力燃煤及拒絕核電的雙重條件下，朱立倫混沌不清的能源政策，何以帶動民生經濟，甚至國內核工人才將何去何從。

挺核反核的角力，長年左右國內政局發展，政黨或政治人物的能源論述，更受到民意的檢視與關注，而民進黨在本次九合一大選大敗，並且「以核養綠」公投吸引將近590萬的得票率，代表國人對於核電已建立正確認知，以及民意期盼能擁有穩定的供電量。

面對2020總統大選時程步步逼近，近期率先表態參選的即為朱立倫，而新北是擁有兩座核電廠，新舊任新北市長侯友宜與朱立倫，兩人態度至為關鍵。

對此，清華大學原科中心主任葉宗洸指出，核一廠退役期程將至，延役時間卻未定，但新北市不只不發核一廠乾式貯存場水保證明，核二廠更將在2021年除役，屆時兩座核電廠若無法運作，再加上朱反核四，連帶影響侯的立場，面對國內用電量不斷攀升，作為總統候選人，甚至縣市首長，端不出合理的能源政策，假設朱在2020年當選總統，2021年兩座核電廠卻停擺，「815大跳電」將勢必在其任內重演。

葉宗洸指出，依照北部供電情況來看，主要是核二兩部機組、林口發電廠兩部機組、基隆協和發電廠一到四號機組、大潭天然氣發電廠一到七號機組，當中的基隆協和發電廠一、二號機組，兩部機組已超過預估運轉期限，並延役兩年，台電明年將準時除役，但這兩組火力發電機組發電量達100萬瓩，再加上即將除役的核二廠，發電量達98萬瓩，北部在2021年將缺少200萬瓩的供電量。

面對北部缺電問題將日益嚴重，台中市長盧秀燕當選後已表態：「中電不北送」，但北部已減少5%來自台中的供電量，盧在選前發起的反空汙公投也過關，其訴求火力發電減少1%，則要由全國分攤，「不能中電北送、不要火力發電、不要核能」，葉宗洸反問：「朱立倫的能源政策在哪裡？」

核一一號機即將在這個月到期，二號機則在明年7月到期，北部供電吃緊，因此呼籲核一廠延役，但如今新北市政府不通過核一廠乾式貯存場水保證明，「連除役都無法執行」，葉宗洸呼籲侯友宜，通過放行乾貯水保執照，不要再卡關，北部電力困境才能解決，並且只要核一、二廠延役，並且重啟核四廠，根本不需要仰賴「中電北送」，更期盼朱立倫盡速表態能源政策，尊重「以核養綠」公投獲得近590萬的高度民意。

(旺報 )