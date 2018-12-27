影》羅斯回風城修理老東家 公牛球迷竟喊MVP

2018年12月27日 11:52 中時電子報 黃及人

"MVP!"



"MVP!"



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-- The whole city of Chicago 🌹 pic.twitter.com/Xozh4wTZhE — Timberwolves (@Timberwolves) 2018年12月27日

這下子公牛高層可說徹底被打臉了！重返家鄉芝加哥面對老東家公牛的「飆風玫瑰」羅斯，27日先發貢獻24分、8助攻，帶領灰狼119比94血洗公牛，更誇張的是，羅斯在罰球時，全場公牛球迷竟喊起「MVP」，讓他不感動都不行！

畢竟羅斯從小在芝加哥長大，2008年以選秀狀元之姿加盟公牛，更在2011年獲選史上最年輕的年度MVP，可惜2012年左膝前十字韌帶斷裂後，羅斯狀態起起伏伏，公牛也在2016年把他換去尼克，接著跳槽騎士遭到交易無情釋出。

幸好今年3月羅斯跟灰狼簽約，本季更出現回春跡象，場均18.5分、4.6助攻，還在出戰爵士拿下生涯新高50分，如今回到芝加哥面對公牛，自然百感交集，「這裡是我的家，我永遠不會離開芝加哥，也永遠會在這裡擁有一席之地。」

「我已經把我的公牛生涯放在過去了，畢竟公牛高層做出把我送走的決定，我努力不去回想那件事，也努力往前看，」羅斯27日賽前表示，「我不會知道明年休兵期，自己能否續在灰狼得到機會，我有可能回來這裡，但現在還很難說。」

(中時電子報)