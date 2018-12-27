入侵Google雲端竊個資 3嫌盜領網銀存款遭起訴

2018年12月27日 12:31 中時 陳志賢

男子黃琪岳為首的網銀盜領集團，涉嫌以隨機電話號碼亂猜民眾Google帳號方式，侵入Google雲端取得被害人身分證件、金融往來資料及密碼等資料後，再假冒被害人，透過這些資料向變更網路銀行帳號、密碼等，轉走被害人存款，警方初估有2女共被盜走247萬元，台北地檢署今依詐欺、毒品等罪嫌起訴黃男及蔡姓女友、陳姓女子3人。

警方調查，31歲黃男自稱原本以打零工為業，因友人告知可盜領存款的方法下，今年農曆年起開始犯案，順利破解數十個Google帳號、密碼。

警方說，黃男利用民眾以電話號碼作為Google帳號及密碼的習性，以暴力猜解方式破解民眾Google帳號，登入Google雲端取得被害人存放於雲端的身分證件、金融往來資料及密碼等資料，再交由蔡姓女友、陳姓女子假冒被害人致電銀行客服重設理財密碼。

黃男再登入被害人的網路銀行，透過理財密碼重設網路帳密，銀行以被害人手機電話號碼，發給「OTP」簡訊動態密碼，黃男再假冒被害人聯絡銀行客服，變更聯絡手機電話號碼，再以網路銀行操作轉走被害人存款時，收到「OTP」密碼，將存款轉到人頭帳戶，再交由車手提領。

今年6月，2名女子刷銀行存摺時，驚覺存款被領一空，向警方報案，警方9月逮捕黃嫌與蔡姓女友等人到案，查扣筆記型電腦、手機、隨身碟、存簿、提款卡、詐騙用個資、安非他命等大批贓證物。

(中時 )