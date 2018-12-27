噁爆！春水堂紙杯接男童尿 母爆氣喊告網友：犯法嗎？

2018年12月27日 11:57 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

春水堂紙杯接男童尿，母爆氣喊告網友：犯法嗎？。(翻攝爆廢公社公開版)

真的要有公德心啊！日前一名年輕媽媽遭到目擊，在知名連鎖茶餐廳春水堂讓年幼兒子站在桌上尿到杯子，影片一曝光引來大批網友抨擊沒有公德心。不過男童媽媽理直氣壯反嗆「我有什麼錯」，要求PO文者公開道歉，否則提告。

26日有民眾在《爆廢公社公開版》PO出一段驚人影片，影片地點位在春水堂台中新光三越分店，影片可見一名年輕媽媽讓兒子站在桌上，眾目睽睽之下讓男童脫下褲子尿在紙杯中，同時間還有其他客人用餐，畫面讓人看了直搖頭，該段影片現已被刪除。

網友紛紛痛批縱使兒子尿急，這名媽媽也不該大喇喇讓兒子尿在紙杯上，直呼媽媽沒公德心「台灣人的臉被你丟光，你好意思？」、「小姐你不覺得太丟臉嗎？小孩已經那麼大，帶去廁所很難嗎？」

事發後這名媽媽也在貼文底下親自回應，解釋當時小孩尿急，來不及說要上廁所，她拿一個環保紙杯立即為兒子裝，「這有甚麼錯嗎？有犯法嗎？」，她更怒嗆PO文者「沒有小孩」，用這種方式博取關注，沒有資格評論她們，要求網友公開道歉，否則就要提告，再度引起熱議。

春水堂公關吳郁清則表示，該名媽媽讓兒子接尿的杯子是環保紙杯，非一般杯子，也解釋店外有設置廁所，只要顧客有需求會指引帶路，日後會加強巡桌。

(中時電子報)