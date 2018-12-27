陳思宇炮火猛烈 陳炳甫失望嘆：柯P應該很難過

國民黨立委參選人陳炳甫27日前往國民黨台北市黨部，討論未來選舉造勢活動。（張立勳攝）

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台北市士林、大同立委補選，「柯家軍」推派的前北市觀傳局長陳思宇正式投入選舉後炮火猛烈，左批國民黨參選人陳炳甫、右打民進黨徵召的何志偉，陳炳甫27日對此失望指出，打著「白色力量」應該是正面選舉，沒想到還是走暗諷、攻擊的老路，如果市長柯文哲知道柯家軍的政治新文化是這樣的方式，柯P應該會很難過甚至生氣。

陳思宇昨在臉書PO文暗諷陳炳甫帶職參選吃碗內看碗外，陳的父親、北市議員陳建銘也針對何志偉打看板戰，陳炳甫說，他很訝異，也很失望陳思宇的發言，因為白色力量出來應該是正面選舉，不是負面攻擊選舉方式。

陳炳甫說，陳思宇先前失言、被質疑行政不中立時，他仍幫忙講話，因為把事情做好是應該的，他也希望大家看到陳思宇過去、現在表現及未來政見，往正面方向前進，但很可惜的是，如果柯文哲知道白色力量柯家軍的政治新文化，還是用暗諷、攻擊這樣的方式，柯應該會很難過甚至生氣。

陳炳甫還提到，相信大家和他一樣很失望，因為一直以為「白色力量」是和高雄市長韓國瑜一樣，走正面選舉模式，不是回到以前諷刺、攻擊、抹黑，柯家軍反而走回頭路，可惜白色力量怎麼會搞成這樣，他也滿訝異的，且陳思宇是年輕人卻仍在走老路。

面對對手質疑帶職參選，陳炳甫強調，留下來才是負責的表現，如果在這時間點辭職才對不起選民，這席議員辭職後不必補選、遞補，一旦辭職後，選民馬上少一個可以幫忙服務的人，如果現在堅持下去，在他當選後，就可用更高位階繼續無縫接軌服務大家，以前不知道為何柯P要講「壞人不懂好人的作為」，現在才知道原來柯根本搞不清楚狀況。

陳炳甫今早前往國民黨北市黨部，討論接下來選舉造勢活動，他表示，下周開始將走眷村和市場，由前北市議長吳碧珠陪同吉普車掃街，立委蔣萬安和國民黨中央委員連勝文也會和他徒步拜票，至於找韓國瑜及新北市長侯友宜站台，會再過1、2周確認。

(中時 )

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