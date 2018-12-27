高市橋頭地檢署對市議員、代表、里長等4人提當選無效之訴

2018年12月27日 12:33 中時 林雅惠

高雄市橋頭地檢署於九合一選舉前偵辦高雄市第14選舉區賴姓市議員、桃源區第1選舉區吳姓代表、美濃區東門里羅姓里長及田寮區田寮里連姓里長等4名候選人賄選案，認為均涉公職人員選罷法第99條罪嫌重大，由於4人被公告當選，檢方27日一併對4名當選人向橋頭地院提起當選無效之訴。

檢方表示，檢察官鍾葦怡查獲賴姓市議員候選人，夥同其競選總部高姓總幹事，先於今年10月底至11月初，交付新台幣4000元紅包予選區內有投票權的江姓選民；又於11月20日，交付3000元現金予具有投票權高姓選民，以此方式行賄買票。

另檢察官黃世勳查獲桃源區第1選舉區吳姓代表候選人及其配偶，於今年10月底至11月初，以每票3000元代價，各交付3000元及1萬8000元予選區內有投票權的杜姓及江姓選民，並請託轉交予同戶具有投票權的其他家人，以此方式行賄買票。

此外，檢察官李奇哲查獲美濃區東門里羅姓里長候選人，於今年8月至11月間某日，饋贈高粱酒1瓶予選區內有投票權的曾姓鄰長而行賄買票，經檢警於同年11月9日執行搜索並查扣該高粱酒1瓶。

而檢察官嚴維德查獲田寮區田寮里連姓里長候選人，於今年11月11日至17日間，夥同其施姓樁腳以每票2000元之代價，交付6000元現金予選區內有投票權的施姓選民，並請託轉交予同戶具有投票權的其他家人。

檢方認為4人均涉公職人員選罷法第99條罪嫌重大，27日依公職人員選罷法第120條規定，自高雄市選委會公告當選人名單之日起30日內，一併對4名當選人向橋頭地院提起當選無效之訴，以捍衛選舉公平性並端正選舉風氣。

(中時 )