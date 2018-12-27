余天拱李亞萍選立委 網：余祥銓出來不是更好？

2018年12月27日 12:09 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨籍立委高志鵬因收賄案遭判刑定讞，立委資格將被取消，將在3個月內舉行補選。目前藍綠都在協調人選，現傳出民進黨有意推出新北市黨部主委余天出來參選，但余天反而拱其妻李亞萍出來參選。對此，網友表示感覺余天還是很不爽呀！還有網友表示，「出來吧！余祥銓！就是你了」！

高志鵬被控在國有財產局市場承租價購案中，遊說並收受政治獻金，最高法院昨依貪汙罪判刑4年6月、褫奪公權4年定讞，喪失立委資格，因高任期還有1年以上，中選會將在收到判決書後3個月內舉行補選。

外傳民進黨打算力推余天出來選，因為在高志鵬之前，余天曾任該區立委。另民進黨新北市議員李余典、李坤城也遭點名是適合人選。但余天表示他沒有意願，並開玩笑地推薦自家老婆李亞萍出馬競選。

對於余天力拱老婆李亞萍參選，網友表示，「感覺很不爽」、「余天不想選?但派李亞萍，國民黨會憋到笑捏，余天選是會上阿 但他好像不想選」、「他真的衰阿！經營得好好的，結果被弄去不分區拔掉」、「他去就是穩上，連帶下屆也是他」、「但是要花錢，為選舉賣掉好幾間房，老婆超不爽的」、「自己被陰掉，女兒也被搞掉，仁至義盡了」，還有網友表示，「出來吧！余祥銓！就是你了」！

(中時電子報)