防疫大放絕？ 綠委提議：外籍旅客不合理帶肉禁入境

立委賴瑞隆詢問，對於未繳清罰鍰旅客，是否考慮禁止其入境？（游昇俯攝）

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針對非洲豬瘟防疫，國內已提高旅客違規攜帶肉品入境罰額，但仍未能禁絕違規案例發生，甚至因外國人罰鍰難以追討，使罰則形同具文，立法委員邱議瑩等人要求農委會應考慮禁止違法旅客入境。對此，農委會表示，非洲豬瘟中央災害應變中心預計於明年1月第一周的會議討論，相關規範最快1月出爐。

立法院經濟委員會今（27）日審查邱議瑩等人擬具「動物傳染病防治條例」修正案，農委會由副主委李退之出席備詢。

邱議瑩表示，旅客違規帶肉罰鍰提高，直到前幾天，仍有大陸籍旅客攜帶大量肉製品入境，23日有陸籍旅客帶豬肉乾、牛肉9公斤來台，22日兩位陸籍旅客帶4公斤火腿腸，21日也有三位陸籍旅客帶3公斤豬腳來台，即使政府一再宣導，這些人還要帶到9公斤肉品，甚至入關時走不需申報的「綠關」，合理懷疑是有意的「生化攻擊」。

農委會副主委李退之表示，一般旅客照理是不太可能帶生鮮原料出國，但即使沒有非洲豬瘟，肉製品本禁止入境，希望兩岸互動存在善意，但大陸境內對非洲豬瘟疫情相對迴避談論，民間的認識不像台灣普及。

邱議瑩表示，為免旅客攜帶肉製品成為防疫破口，農委會應與移民署、入出境管理局慎重考慮，對於不合理攜帶肉製品入境旅客，應遣返、禁止入境。對此，李退之表示，會協請相關部會共同討論予以達成。

此外，國外旅客違規攜帶肉品遭罰，罰鍰難以催繳，可能使罰則形同具文。立委林岱樺、賴瑞隆等人亦建議，除了罰鍰，農委會應有配套措施予以遏止。賴瑞隆便詢問，對於未繳清罰鍰旅客，是否考慮禁止其入境？

農委會表示，預計非洲豬瘟中央災害應變中心於明年1月第一周的第二次會議，將跨部會討論，相關規範最快應於1月出爐。

對於年節將至，入境返鄉旅客增加，防疫壓力將更大，防檢局局長馮海東亦表示，農委會已向行政院提報一年近3億元，兩年共5億多元預算，規劃檢疫犬至112年從目前47組增加至76組，農曆年前將先增加3組檢疫犬，基層人力增加20名。

(中時 )

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