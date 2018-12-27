經濟艙怎麼升等商務艙？ 內行人告訴你簡單5訣竅

2018年12月27日 12:57 中時 陳祐誠

法國航空日前宣布將在部分航線重啟頭等艙，英國航空、阿聯酋航空也表示將致力打造更奢華舒適的環境，鎖定金字塔頂端客群。全球旅遊搜尋引擎Skyscanner指出，把握散客、穿著得宜、對地勤友善、早到或晚到、加入會員等5個小訣竅，可讓旅客被升等的機會增加。

Skyscanner表示，由於通常能夠被升等的機位並不多，往往只有少數機位能夠被升等，因此散客被升等的機會將提升；而搭乘商務艙是一種身分地位的象徵，因此穿著得宜的旅客比較容易受到航空公司的青睞。

此外，是否能夠被升等，往往是由地勤人員決定，旅客態度友善讓地勤留下好印象時，地勤會比較樂於把升等機會留給旅客。航空公司多半傾向將升等機會留給熟客，因此加入航空公司的會員或成為忠誠旅客，則會比非會員更有機會得到升等機會。

Skyscanner也說，航空公司大部分會超賣機位，以防止旅客臨時改變行程或是退票，最容易超賣的是經濟艙，這時候航空公司就會透過找尋願意接受補償金而更改航班的旅客，或是提供升等來因應超賣，旅客不妨早到或晚到，有機會遇上升等機會。

根據統計，亞太地區的商務艙價格，在過去2年降幅約6.1％，而豪經艙也有9.8％的降幅，降價帶動了旅客自費升艙等的意願，豪華經濟艙搜尋量成長62％，而商務艙搜尋量也成長46％。Skyscanner分享5個買到便宜商務艙機票的秘訣，包括不從台灣出發、安排轉機、關注全球政治情勢、選搭亞洲短程航班、善用里程數。

Skyscanner指出，無論是政局動盪或經濟受到制裁，都會影響到商務艙的機票價格，旅客可以多觀察國際局勢，或許能夠趁機撿到便宜的商務艙機票。

(中時 )