大陸冷氣團報到 高山可能飄下入冬後初雪

2018年12月27日 12:36 中時 廖德修

氣象局表示，今（27）日至周日清晨持續受到大陸冷氣團影響，北部及東半部整天降雨機率高、感受溼冷，東北部及北部山區有局部大雨。溫度方面，周末（29日）及周日清晨，北部可能出現11、12℃的低溫。由於氣溫變化大，心血管疾病患者、幼兒及年長者應注意保暖。

氣象專家吳德榮在個人專欄表示，由於冷空氣南下，今日氣溫續降，北台灣轉為溼冷；明晚至周六清晨氣溫最低，台北市約在14℃左右，北台灣沿海、空曠地區更低，可達12℃左右，的確要注意保暖，尤其必須在晨間外出的民眾。

吳德榮又說，今明兩天菲律賓東方的熱帶低壓，很有機會發展成今年最後一個、亦即第30號颱風。根據各國氣象模式模擬結果顯示，未來這個颱風進入南海後，將朝西轉西南西移動，對台灣雖無直接影響，但外圍的南方暖溼空氣若與北方冷空氣輻合，會在巴士海峽形成雲雨帶，若往北移，除了北部原有的明顯降雨，中南部也會跟著下雨。

氣象局也說，周日白天起至下周二元旦，雖然冷空氣強度稍減，但由於南方雲系北移，台灣附近水氣增多，北部迎風面仍持續下雨且時間很長，中南部也會轉為陰雨。值得注意的是，如果溫度與水氣條件配合，海拔3千公尺以上的高山不排除會降雪。整體而論，跨年前後全台普遍溼涼，參加戶外活動需注意保暖並攜帶雨具。

(中時 )