影》皇家菜鳥耶誕夜送父母1.3億 背後原因滿滿洋蔥

2018年12月27日 12:25 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

Today is very special to my heart. To give back to the two people who have given up everything to support my brother and I. I can’t thank them enough. Love you Mom and Dad pic.twitter.com/AFHi2Xma0c — Brady Singer (@Bsinger51) 2018年12月25日

今年選秀獲得皇家隊青睞的22歲菜鳥投手辛格（Brady Singer）在聖誕節送給父母一份天價大禮，孝順的他不但為父母清償債務，更將簽約金都獻給父母，藏在這筆錢背後的溫暖心意，讓辛格的父母留下感動眼淚。

辛格（Brady Singer）今年選秀獲得皇家隊青睞。（翻攝自皇家推特）

辛格今年選秀在首輪第18順位被皇家選上，簽約金高達簽約金425萬美元（約台幣1億3千萬），今年聖誕節，他將這筆錢都送給父母，而背後的原因也讓人相當動容，他在給父母的信中寫道，「你們做了所有的事就是為了幫我實現夢想，現在這一切我獨自一人絕對無法辦到。」

辛格生長於小康家庭，父母為了幫助他實現棒球夢想，總是拚命賺錢、省錢，「你們總是持續工作，而且用盡你們賺取的每一分錢，就是為了讓我開心。我永遠會記得那次我們為了棒球到佛羅里達，你們為了經費省吃儉用，而我卻不用，因為你們希望可以把最好的都留給我。」辛格信件中寫道。

辛格將父母閱讀信件的影片貼在個人推特，文字中濃厚的感激之情也逼出媽媽的眼淚，「你們給予我的一切遠遠超過我能回報的，但我還是想送你們一點東西，我把銀行的貸款還有債務都還清了。現在你們不須再為了看我打棒球而節儉度日，你們可以花費這筆錢，因為這是你們應得的。」

最後辛格對父母道出真摯的心聲：「我希望你們知道，我有多感激！沒有你們，我沒有辦法做到現在這一切，你們幫助我實現夢想，我對你們的愛遠比能想像的還多，我永遠不會忘記你們為我做的一切。」

(中時電子報)