九二共識「爭議多」 陳明通請大家去看臉書和官網

友善列印
中時

大陸國台辦發言人馬曉光昨談及九二共識時表示，「九二共識」的核心，就是確定堅持一個中國原則。陸委會主委陳明通今表示，九二香港會談存在許多爭議，繼續把有爭議的事情作為兩岸政治基礎，「實在不務實」，以中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸事務，才有法律約束力，也才是客觀事實。

立法院內政委員會今排定審查陸委會及不當黨產委員會108年度預算，由於本會期將在明天結束，總預算須在臨時會處理，因此委員會今天沒有逐案審查，直接將陸委會與黨產會預算保留送交黨團協商。

陳明通會前受訪時被問及，國台辦昨重申九二共識是海峽兩岸雙方確認的共識，不是誰強加給誰的所謂「政治前提」，且九二共識的核心就是一中原則。陳明通表示，九二香港會談存在很多爭議，事實上是怎麼回事，可以上網看看臉書和官網，過去他當學者也接受媒體訪問，有非常完整的說明，也把來龍去脈爬梳清楚。

至於日前旺旺中時公布最新民調，有六成民眾贊成九二共識，陳明通說，他自己是做民調出身，問題怎麼設計，例如問卷設計一些誘導性問題，大家當然會偏向某個方向回答，所以各家民調機關做出來的民調，參考就好。

媒體問到，陸委會如何解釋九二共識台灣的立場？陳明通說，他過去一再講，前總統李登輝執政的時候確實是要爭取一中各表，也就是中華民國，因此國民黨講「九二共識一中各表」，尊重他們的看法，但北京從來不接受可以各表。

(中時 )

北市立委補選激烈 陳思宇諷陳炳… 可以質詢韓國瑜 林國慶：立委都…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。