九二共識「爭議多」 陳明通請大家去看臉書和官網

2018年12月27日 12:45 中時 鄭舲

大陸國台辦發言人馬曉光昨談及九二共識時表示，「九二共識」的核心，就是確定堅持一個中國原則。陸委會主委陳明通今表示，九二香港會談存在許多爭議，繼續把有爭議的事情作為兩岸政治基礎，「實在不務實」，以中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸事務，才有法律約束力，也才是客觀事實。

立法院內政委員會今排定審查陸委會及不當黨產委員會108年度預算，由於本會期將在明天結束，總預算須在臨時會處理，因此委員會今天沒有逐案審查，直接將陸委會與黨產會預算保留送交黨團協商。

陳明通會前受訪時被問及，國台辦昨重申九二共識是海峽兩岸雙方確認的共識，不是誰強加給誰的所謂「政治前提」，且九二共識的核心就是一中原則。陳明通表示，九二香港會談存在很多爭議，事實上是怎麼回事，可以上網看看臉書和官網，過去他當學者也接受媒體訪問，有非常完整的說明，也把來龍去脈爬梳清楚。

至於日前旺旺中時公布最新民調，有六成民眾贊成九二共識，陳明通說，他自己是做民調出身，問題怎麼設計，例如問卷設計一些誘導性問題，大家當然會偏向某個方向回答，所以各家民調機關做出來的民調，參考就好。

媒體問到，陸委會如何解釋九二共識台灣的立場？陳明通說，他過去一再講，前總統李登輝執政的時候確實是要爭取一中各表，也就是中華民國，因此國民黨講「九二共識一中各表」，尊重他們的看法，但北京從來不接受可以各表。

(中時 )