可以質詢韓國瑜 林國慶：立委都會羨慕高雄議員

2018年12月27日 12:36 中時電子報 邱珮畇

因為「韓流」，全台媒體焦點從台北轉移到高雄，前民進黨立委林國慶昨在政論節目上表示，高雄市議員可以質詢韓國瑜，連立法委員都會羨慕高雄市議員，有舞台可以跟韓國瑜唇槍舌戰。但林國慶也說，韓國瑜反應靈敏，戰鬥力強，要質詢他的人準備要充分，不是用大聲用兇的就有效。網友也很期待阿扁兒子陳致中在議會大戰韓國瑜的畫面。

高雄如今成為全台媒體焦點，未來高雄市議會開始質詢，也將被全台關注。前民進黨立委林國慶昨晚在《關鍵時刻》說，改天如果高雄市議會在質詢時，連立法委員都會羨慕高雄市議員，有那個舞台可以跟韓國瑜唇槍舌戰。

「你可以叫他，市長你給我回座!市長，請你出來!」林國慶說，而立法院的委員是沒辦法對韓國瑜這樣，高雄市議員找到舞台。現在高雄主流民意是韓國瑜，要質詢韓國瑜的人，自己要有充分理由，準備要很充分，你用大聲用兇的用罵的沒有效。

林國慶說，當初選前韓國瑜去高雄，他回鄉時，爸爸說，現在地下賭盤陳其邁讓15萬，過兩周回去剩讓10萬，再過一周，10萬也封盤，剩讓5萬，到最後剩PK，就代表韓國瑜會贏。林國慶說，所以韓國瑜民意高漲速度是真的很嚇人，要質詢韓國瑜真的要有準備，因為韓國瑜反應很靈敏，戰績豐富，戰鬥力又強!

PTT網友也十分期待未來高雄市議會開議，尤其是議員陳致中質詢韓國瑜。並說「DPP高雄市議員 ，成名一瞬間。」

(中時電子報)