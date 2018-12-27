靜宜大學登場 617位海外青年秀2年所學

聯合畢業典禮由僑務委員會副委員長呂元榮、靜宜大學、弘光科大、屏科大、明道大學等12所學校的校長及師長，共同頒授畢業獎項及證書。（陳世宗攝）

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「第36期海外青年技術訓練班中南區聯合畢業典禮暨成果展」於靜宜大學舉行。（陳世宗攝）
海青班學生分別以整體造型及主題走秀等動態表演，展現兩年來的學習成果。（陳世宗攝）
靜宜大學美容美髮造型設計科學生，呈現兩年的成果，令人為之驚豔！（陳世宗攝）
靜宜大學廚藝與餐廳管理科學生，推出拿手的美食佳餚與點心，讓人食指大動。（陳世宗攝）

「第36期海外青年技術訓練班中南區聯合畢業典禮暨成果展」於靜宜大學舉行，來自12所大學、23個學科、617位的馬來西亞、印尼等國畢業生；分別以整體造型及主題走秀等動態表演，和烘焙、廚藝、動漫設計等靜態攤位展示，呈現2年學習成果，獲得與會各界及畢業生家長肯定。

聯合畢業典禮由僑務委員會副委員長呂元榮、靜宜大學、弘光科大、屏科大、明道大學等12所學校的校長及師長，共同頒授畢業獎項及證書。僑委會副委員長呂元榮恭喜畢業生，歷經2年充實訓練與學習學有所成，將展開新生活！該會於民國52年創辦「海外青年技術訓練班」，培訓眾多海外優秀青年。

在快速變遷且高度競爭時代！呂元榮勉勵學生未來繼續升學或就業，要以自信積極態度，培養創新及多元實力，並銘記「海青班」刻苦耐勞、努力不懈的優良傳統；期盼返回僑居地，貢獻所學，成為僑社中堅，為提高華人社會地位及福祉而努力。

靜宜校長唐傳義勉勵畢業生「登高必自卑、行遠必自邇」！需腳踏實地，並具備專業技能值得他人信任的操守，及更宏觀的視野與國際接軌，才能邁向成功之路！提醒學生感謝父母，未來無論在生活、工作與事業，要牢記在台灣求學的情誼，彼此照顧相互扶持，共創美好人生。

靜宜美容科畢業生劉依鳳之前在馬來西亞知名藥廠擔任「營養產品顧問」；為結合保健品與美容彩妝的技能，她放棄穩定工作，到台灣圓夢。兩年來除精進美容、髮藝及彩妝知識及專業，也學習人際溝通，結識許多志同道合的好友；學成回國後將利用所學專業，開設彩妝造型設計工作室，打造專屬品牌。

靜宜廚藝與餐廳管理科黃宏愿感謝校方規畫多元課程，及升學與證照的輔導！成果展以「宮」為主題，指導老師與團隊成員，共同尋找具歷史的中西宮廷膳食，並將傳統融合創新，成就美食新風貌，能結合理論與實務，也精進專業技術！

崑山科大電子商務科張榗恒表示，他從不懂程式到能獨立完成網頁，並具備基礎網站開發及多媒體網路行銷能力很有成就感；期望未來發揮所長，擔任網頁設計師。

(中時 )

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