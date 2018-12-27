「彩虹菸」致命幻覺 他撞死騎士還裸奔打路人

2018年12月27日 12:43 中時 蔡依珍

吳男因彩虹菸生幻覺，撞死人後加速逃逸，更裸身持鐵條攻擊往來騎士，被依殺人罪嫌起訴。（蔡依珍翻攝）

吳男因彩虹菸生幻覺，撞死人後加速逃逸，更裸身持鐵條攻擊往來騎士，被依殺人罪嫌起訴。（蔡依珍翻攝）

25歲吳姓男子吸食「彩虹菸」後產生幻覺，5月15日下午誤認遭人追蹤、圍捕，在龜山區長壽路高速闖紅燈，當場撞飛2機車騎士，導致1死1傷，吳男不但未停下還加速逃逸，直到撞上大貨車才停下，吳男下車竟裸身攻擊路人，趕抵的警方跟路人聯手制止才結束鬧劇，吳男坦承開很快、沒有停，桃檢依殺人罪嫌起訴。

家住蘆竹的25歲吳姓男子，5月15日訪友後開車返家，下午近3點行經龜山區長壽路時，以60公里時速撞上正在停等紅燈的2部機車，導致2騎士當場人車飛起、滑行後重摔倒地，67歲吳姓騎士頭部重創、送醫不治，郭姓騎士也當場陷入昏迷，急救後撿回一命，但仍受腦震盪、暈眩症之苦。

吳男撞死人後不但未停下查看，還持續往前開，直到開了約800公尺撞上貨車，車身多處凹陷、故障無法向前才停下，吳男未下車，反倒在車內寬衣解帶，跳下車後只剩一條紅內褲，拔腿就開始在路上狂奔，最後索性把內褲也脫了，全裸的吳男還持鐵製甩棍，揮舞攻擊路過機車騎士、企圖奪車，路過民眾見狀紛紛尾隨、圍捕，和趕抵的警方將吳男逮捕送醫。

吳男經抽血沒有酒精或是常見毒品的反應，但卻驗出新興毒品「彩虹煙（今年7月公告為為三級毒品）」成分，坦言4月起開始吸食「彩虹煙」出現幻覺，認為遭人跟蹤、議論，案發當時以為被追殺，明知前面有車仍因緊張、沒有停下，自承「開很快撞過去」，吳男的前妻、母親和友人都證稱案發當天吳男稱「遭魔掌控」、有施用「特別的」香菸，且脫衣赤裸打人的舉止跟吳男平時個性不符，桃檢認為他毒駕肇事釀成1死1傷，依殺人罪嫌起訴吳男。

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(中時 )