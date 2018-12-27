絕美26歲仙氣女星 2018十大夯劇3部都有她！

2018年12月27日 12:38 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

知名影音平台日前公布《2018年度觀影報告》，戲劇類十大夯劇中，最受觀眾喜愛、並在該平台被點閱次數最多的就是夯劇《三生三世十里桃花》，該劇2018年初在中天綜合台播出後好評不斷、挾帶超高人氣，毫不意外的奪下冠軍寶座，該劇由楊冪、趙又廷、迪麗熱巴領銜主演，被譽為史上最虐仙俠劇。除了榜首《三生三世》外，入榜的陸劇還有《瑯琊榜》、《秦時麗人明月心》（又稱麗姬傳），以及《烈火如歌》。值得一提的是，新生代女星迪麗熱巴在這4部作品中演出3部，其中2部作為第一女主角。

2018年女星迪麗熱巴大豐收，成為大陸一線女星。（圖／中天提供）

26歲的女星迪麗熱巴來自新疆維吾爾族，美麗的外貌讓她一出道就備受關注，接連幾部作品更是奠定她在戲劇圈當紅花旦的地位。近期最夯的作品就是進榜的《烈火如歌》，迪麗熱巴與外型、演技兼具的金鐘影帝仔仔周渝民合作，她在劇中飾演武林大派《烈火山莊》大小姐烈如歌，與周渝民飾演的飄渺派掌門人銀雪公子有著跨越前世今生的情緣。

《烈火如歌》周渝民X迪麗熱巴

兩人在劇中有許多甜蜜互動的浪漫情節，迪麗熱巴日前接受訪問時表示，這部戲最令她難忘的橋段之一就是「賣燒餅」，她與仔仔以小夫妻身分「男主外女主內」當起燒餅鋪老闆，迪麗熱巴負責做燒餅，仔仔負責賣燒餅，「那場戲體驗很平淡的幸福，是很甜蜜的回憶。」想看更多迪麗熱巴與周渝民的精采好戲，請鎖定1/4起週一至週五晚間8時中天綜合台、晚間10時中天娛樂台《烈火如歌》。

(中時電子報)