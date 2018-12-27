2018LINE十大愛用功能 台灣人用「它」次數全球最高

2018年12月27日 12:41 中時電子報 莊楚雯

通訊軟體LINE在台灣擁有2100萬用戶，不只與好友聯絡，就連工作也必須使用。今年更推出訊息回復、收回等新功能，備受用戶喜愛。日前LINE官方公布2018年台灣LINE的10大熱門功能，第1到第10名分別為：訊息公告、回復、收回、電腦版 LINE TODAY、聊天室滿版主頁、Clear濾鏡、貼文串話題卡、聊天室Keep功能、視訊通話、電腦版的傳送檔案。

●第10名 電腦版的傳送檔案

台灣LINE電腦版的使用高居全球之冠，已然成為工作常態，能傳送眾多文件、圖檔。

●第9名 視訊通話

LINE官方指出，視訊通話一整年當中，使用數據最高的是2018/2/15除夕當天。

●第8名 聊天室Keep功能

針對一個訊息長按後Keep，能將它存在大頭貼→Keep的選項裡，LINE官方說，台灣KEEP的點擊率是全球點擊率最高的國家。

●第7名 貼文串話題卡

今年LINE把過去的動態消息改成貼文串，提供梗圖產生器、話題卡等新功能，其中上線7天以來，「阿嬤養的多肉動物」有超過7萬5000冊貼文，創下超過千萬的瀏覽次數。

●第6名：Clear濾鏡

此功能是專門拍名片、菜單的濾鏡。LINE官方表示，Clear濾鏡上線後，在三個月內成為台灣用戶使用次數第二高的濾鏡。

●第5名 聊天室滿版主頁

今年LINE的滿版主頁設計讓人透過照片傳遞個人風格，改版後，平均每天不重複造訪個人主頁的人數成長了20％。

●第4名 電腦版 LINE TODAY入口

LINE官方表示，今年電腦版LINE TODAY入口的使用次數，以及點擊次數、不重複使用者，台灣用戶都是全球第一。

●第3名 把訊息收回

以前傳錯訊息時，只能放著被大家笑，或是用更多訊息蓋過去，有了這功能之後，迅速造成話題，成為台灣人最愛功能，使用次數排名全球第二，逼近第一名的日本。

●第2名 把訊息設為回覆

由於LINE群組的訊息一大堆，因此想回復某個人的問題或訊息時，只要長按那則訊息，就能單獨回覆。LINE官方表示，台灣是2018年全球每天使用該功能人數排名全球之冠。

●第1名 把訊息設為公告

就是將聊天室的訊息置頂，讓每個人一打開群組都看的見、提醒大家注意。據LINE官方數據顯示，台灣是最愛用、使用次數最高的國家。

(中時電子報)