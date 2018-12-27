新南向變調！6校透過仲介違法招生 醒吾將印尼生當學工

國民黨立委柯志恩（見圖）27日在立法院教育及文化委員會質詢時踢爆，有6所學校違法透過仲介招生。（劉宗龍攝）

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教育部推動「新南向產學合作國際專班」已兩年，國民黨立委柯志恩（ 見圖）27日在立法院教育及文化委員會質詢時踢爆，有6所學校違法透過仲介招生，其中醒吾科大安排印尼學生 到隱形眼鏡包裝工廠打工，每天站10小時包裝3萬片隱形眼鏡，「血淚斑斑」，根本將這些學生當「學工」。教育 部代理部長姚立德表示，如果學校透過仲介違法招收新南向國家學生，將施以不得再開設專班、扣減獎補助款、 甚至直接列為專案輔導學校的處分，教育部已受理柯志恩提供的6所學校資料，將立即進行調查。（劉宗龍攝）
教育部推動「新南向產學合作國際專班」已兩年，國民黨立委柯志恩27日在立法院教育及文化委員會質詢時踢爆，有6所學校違法透過仲介招生，其中醒吾科大安排印尼學生到隱形眼鏡包裝工廠打工，每天站10小時包裝3萬片隱形眼鏡，「血淚斑斑」，根本將這些學生當「學工」。教育部代理部長姚立德（見圖）表示，如果學校透過仲介違法招收新南向國家學生，將施以不得再開設專班、扣減獎補助款、甚至直接列為專案輔導學校的處分，教育部已受理柯志恩提供的6所學校資料，將立即進行調查。（劉宗龍攝）
教育部推動「新南向產學合作國際專班」已兩年，國民黨立委柯志恩27日在立法院教育及文化委員會質詢時踢爆，有6所學校違法透過仲介招生，其中醒吾科大安排印尼學生到隱形眼鏡包裝工廠打工，每天站10小時包裝3萬片隱形眼鏡，「血淚斑斑」，根本將這些學生當「學工」。教育部代理部長姚立德（見圖）表示，如果學校透過仲介違法招收新南向國家學生，將施以不得再開設專班、扣減獎補助款、甚至直接列為專案輔導學校的處分，教育部已受理柯志恩提供的6所學校資料，將立即進行調查。（劉宗龍攝）

教育部推動「新南向產學合作國際專班」已兩年，國民黨立委柯志恩27日在立法院教育及文化委員會質詢時踢爆，有6所學校違法透過仲介招生，其中醒吾科大安排印尼學生到隱形眼鏡包裝工廠打工，每天站10小時包裝3萬片隱形眼鏡，「血淚斑斑」，根本將這些學生當「學工」。教育部代理部長姚立德表示，如果學校透過仲介違法招收新南向國家學生，將施以不得再開設專班、扣減獎補助款、甚至直接列為專案輔導學校的處分，教育部已受理柯志恩提供的6所學校資料，將立即進行調查。

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