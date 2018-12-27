繼續卡管？吳瑞北聲請假處分 開庭認程序不正義

2018年12月27日 13:42 中時 王己由

教育部長葉俊榮同意管中閔出任校長，並在請辭獲准前，簽署核聘公文，管中閔將在明年1月8日上任。當初身為台大校長候選人之一的電機系教授吳瑞北，二度聲請定暫時狀態假處分，台北高等行政法院今(27)日開庭，吳瑞北表示，葉俊榮前天核發公文違法，聲請假處分是堅持程序正義，主張重啟整個遴選程序，管中閔就任台大校長才能取得正當性。法官庭末諭知會儘速下裁定。

吳今年8月就曾遞狀聲請定暫時狀態假處分，要求教育部不得未經重啟遴選，逕行作成聘任管中閔為台大校長的行政處分，後來他認為教育部再度以公文要求重啟遴選，情勢已變更，沒有聲請的急迫性及必要性，撤回假處分聲請，9月間改提「課予義務」的行政訴訟，要求台大必須重啟遴選程序，法官還未訂庭期。

不過，教育部長葉俊榮本月24日宣布聘任管中閔擔任台大校長，結束台大長達354天沒有校長的遴選爭議，引發民進黨與行政院的震驚與不滿，吳瑞北認為這個結果造成他的權益受損，25日再度聲請假處分定暫時狀態，要求訴訟確定前不得聘管，防止管中閔上任。法官昨日定出庭期，今日上午開庭。

吳瑞北指出，行政院都快要總辭，葉俊榮趕在請辭前核聘管，事實上行政院和總統府是一體的，且台大學生代表也已透過聲明指出，有程序不正義問題，台大報教育部明年1月8日為管中閔上任日期，但新學期是2月1日開始，也根本不急著那麼早交接，顯然是為防止行政院訴願委員會的訴願結果出爐，教育部完全沒有程序正義。

教育部律師黃旭田則說，教育部當初確實有程序瑕疵才停止聘任，但考量台大不能沒有校長，基於公益考量，才「勉予同意」上任，這代表著，教育部聘任已於本月25日做成，只差程序尚為做完，既然行政處分已做完，吳瑞北應該沒有聲請定暫時狀態必要。

不過，吳瑞北律師強調，最後一哩路的聘書還未完成，才會聲請暫時軑態假處分，若法官心證認為已聘任管中閔，將改聲請停止執行。

(中時 )