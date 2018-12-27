繼續卡管？吳瑞北聲請假處分 開庭認程序不正義

吳瑞北聲請假處分開庭，認程序不正義。(王己由攝)

友善列印
中時

教育部長葉俊榮同意管中閔出任校長，並在請辭獲准前，簽署核聘公文，管中閔將在明年1月8日上任。當初身為台大校長候選人之一的電機系教授吳瑞北，二度聲請定暫時狀態假處分，台北高等行政法院今(27)日開庭，吳瑞北表示，葉俊榮前天核發公文違法，聲請假處分是堅持程序正義，主張重啟整個遴選程序，管中閔就任台大校長才能取得正當性。法官庭末諭知會儘速下裁定。

吳今年8月就曾遞狀聲請定暫時狀態假處分，要求教育部不得未經重啟遴選，逕行作成聘任管中閔為台大校長的行政處分，後來他認為教育部再度以公文要求重啟遴選，情勢已變更，沒有聲請的急迫性及必要性，撤回假處分聲請，9月間改提「課予義務」的行政訴訟，要求台大必須重啟遴選程序，法官還未訂庭期。

不過，教育部長葉俊榮本月24日宣布聘任管中閔擔任台大校長，結束台大長達354天沒有校長的遴選爭議，引發民進黨與行政院的震驚與不滿，吳瑞北認為這個結果造成他的權益受損，25日再度聲請假處分定暫時狀態，要求訴訟確定前不得聘管，防止管中閔上任。法官昨日定出庭期，今日上午開庭。

吳瑞北指出，行政院都快要總辭，葉俊榮趕在請辭前核聘管，事實上行政院和總統府是一體的，且台大學生代表也已透過聲明指出，有程序不正義問題，台大報教育部明年1月8日為管中閔上任日期，但新學期是2月1日開始，也根本不急著那麼早交接，顯然是為防止行政院訴願委員會的訴願結果出爐，教育部完全沒有程序正義。

教育部律師黃旭田則說，教育部當初確實有程序瑕疵才停止聘任，但考量台大不能沒有校長，基於公益考量，才「勉予同意」上任，這代表著，教育部聘任已於本月25日做成，只差程序尚為做完，既然行政處分已做完，吳瑞北應該沒有聲請定暫時狀態必要。

不過，吳瑞北律師強調，最後一哩路的聘書還未完成，才會聲請暫時軑態假處分，若法官心證認為已聘任管中閔，將改聲請停止執行。

(中時 )

獨居男猝死家門口 家犬疑啃咬主… 才當選就得入獄 花蓮縣議員施金…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。