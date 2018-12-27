「醫院賊」橫行 大白天2度行竊成大醫院

張嫌今年11月潛入成大醫院行竊，遭院方監視器拍下身影。（程炳璋翻攝）

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中時

年終竊案頻傳，各家醫院竊案多在夜間的住院病房發生，成大醫院今年啟動夜間過濾機制，病房竊案沉寂多時，11月又死灰復燃，這次竊賊改在白天下手，警方發現是張、薛兩扒手都是高雄來的醫院大盜，鎖定台南各家醫院犯案，其中張男已因案服刑，警方先依照竊盜罪嫌函送台南地檢署。

每到年終又見扒手橫行，不少是「專吃」醫院的竊賊，他們下手的時段、方式多變，令各家醫院防不勝防，十分頭疼。

成大醫院住院病房過去經常發生病患夜間睡覺時，財務遭竊，醫院今年加強過濾管制，深夜到院探病的家屬需要憑證出入，降低了陌生人潛入行竊的風險。

夜晚不成，改在白天，最近成大醫院10樓住院病房光天大日之下就有病患財務遭竊，45歲的張姓、55歲的薛姓兩嫌犯各自在11月13日、11月26日潛入院內，皆趁病患外出走動，偷拿病房內的包包就跑，其中張嫌拿走袋內的4000元現金，將包包丟棄在醫院一角的垃圾筒逃逸，過程遭醫院監視器拍下，警方根據畫面追捕逮人。

警方發現，張、薛兩名嫌犯早已偷遍高雄各大醫院，遭高雄警方鎖定，因為風聲緊，只好改到台南醫院「試手氣」，張嫌行竊後，最近已因案入獄，薛嫌也因案將面臨入獄執行，警方拿著畫面資料先到獄中詢問張嫌，他坦承犯案，遭函送台南地檢偵辦。

(中時 )

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